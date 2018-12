Gheorghe Funar, amintiri despre trecutul pe care Dacian Cioloş ar vrea să-l uite

Dacian Cioloş îşi aminteşte cu greu de tinereţe. Mai ales de anumite momente ale anilor săi de studenţie, atunci când a fost membru al controversatei organizaţii naţionaliste Vatra Românească, un element biografic care nu se împacă deloc cu aerele şi pretenţiile europene ale noului preşedinte al PLUS. Partidul Libertăţii, Unităţii şi Solidarităţii.

În schimb, deși este ceva mai în vârstă decât Cioloș, fostul președinte al PUNR Gheorghe Funar și-l amintește bine pe Cioloș. Mai ales că l-a și avut student.

"Mi-a fost student, era un student bun, l-am și angajat la Primăria Cluj și am păstrat legătura atunci cu el. Prin anii 90 foarte mulți tineri erau membri ai PUNR și în Vatra Românească. Era un lucru foarte bun să activezi în acele organizații. A fost un student bun, apreciat de colegi, era liderul de an. Eu eram prodecan al Facultății atunci și în această calitate eram responsabil să păstrez și legătura cu studenții. Nu știu de ce domnul Cioloș nu își mai amintește acei ani, probabil noii lui stăpâni strâini, cei vânduți lui Soros, i-au cerut să uite asta. Păcat, a fost o perioadă foarte frumoasă. Nu mai ține minte cu cine a votat la începutul anilor 90? Păi vă spun e, a votat cu PUNR-ul și la alegerile din 1992 și 1996, PUNR avea filiale puternice în tot Ardealul și a câștigat multe primării", își amintește Funar, pentru Antena3.ro.

Ce a declarat Cioloș

Într-un interviu acordat publicaţiei PressOne, Cioloş, neagă că ar fi fost membru al PUNR, deşi în presă au apărut documente care susţin că ar fi fost preşedintele organizaţiei de tineret a filialei Cluj a fostului partid a lui Gheorghe Funar.

În primul rând, trebuie să spun că eu n-am fost membru de partid niciodată până acum.

Nu am nici o cerere de adeziune la vreun partid, nu am avut niciun carnet de partid, nu am plătit cotizație la niciun partid și nu am fost membru al niciunui partid.

"Nu știu ce e cu acel document. Eu nu am fost membru de partid, nu am fost membru al PUNR-ului, nu am nici o solicitare de adeziune, nu am carnet de partid, nu am plătit cotizație niciodată.

În Junimea Vatra Românească − da, am fost membru, așa cum au fost mulți studenți.

Obiectivul meu atunci a fost de a întâlni cât mai mulți oameni, ieșind din zona mea de activitate de la Universitatea de Științe Agricole. Voiam să am o conectare mai bună la mediul cultural din Cluj, chiar și dincolo de organizațiile studențești.

− În ce an v-ați înscris în Junimea VR?

− Cred că în '91, dacă țin bine minte.

− Avea legătură cu faptul că Gheorghe Funar vă era profesor la USAMV?

− N-avea legătură cu asta. Am aflat după aceea că dânsul era la organizația Vatra Românească.

Noi eram la Junimea Vatra Românească, care avea preponderent activități culturale, cu specific tineresc. Activitățile la care am participat eu n-au avut nimic de-a face cu naționalismul extremist...

− La ce activități ați participat?

− Organizam tot felul de evenimente culturale. Țin minte, de exemplu, că am organizat o dezbatere cu profesorul Codoban, cu ocazia zilei de naștere a lui Mircea Eliade, în care am încercat să vedem ce rădăcini există în tradițiile spirituale românești din mediul rural pentru valorile cercetate de Eliade.

Țin minte că am mai organizat evenimente cu academicianul Ștefan Pascu, pentru a vorbi despre istoria României.

Era imediat după Revoluție - dăduserăm iama în fondul secret de carte de la Biblioteca Centrală Universitară, eram avizi de informație și voiam să avem acces la oameni de valoare din Clujul universitar care fuseseră mai mult sau mai puțin izolați până în '89...

− Cu cine ați votat atunci, la începutul anilor '90?

− Nici nu mai țin minte dacă am votat atunci... Sincer, nu mă prea interesa politica.

− Când ați votat prima oară?

− La alegerile locale votam, mă duceam la Zalău. Eu tot timpul am votat la Zalău, chiar dacă am mai fost plecat în stânga și-n dreapta, inclusiv în București.

La alegerile locale am votat, cred, cu PNL, dar la parlamentare nu mai țin minte dacă am votat. Apropo: în Junimea Vatra Românească aveam mai mulți tineri care erau membri PNL...

− Câți ani ați rămas membru în Junimea VR?

− Cred că până în '94 sau '95. Am terminat facultatea în '94, apoi am lucrat aproape un an la Camera Agricolă de la Primăria Cluj și în primăvara lui '95 am aplicat pentru o bursă de studii în Franța.