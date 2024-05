O tânără de 17 ani a murit după ce maşina în care se afla s-a răsturnat, în Săcălaz | Şoferul tocmai ce primise autoturismul cadou de la părinţi

O tânără de 17 ani şi-a pierdut viaţa după ce maşina în care se afla s-a rostogolit de mai multe ori pe carosabil, la 20 de km de Timişoara. Fata de 17 ani se afla în autoturism alături de un prieten de 19 ani, care abia luase permisul şi de curând primise maşina în dar de la părinţi. Tragedia s-a petrecut la ieșire din comuna Săcălaz.

Tânărul de 19 ani de la volanul autoturismului abia obţinuse permisul de conducere şi primise maşina cadou de la părinţii săi chiar în ziua producerii accidentului.

Cei doi se grăbeau să ajungă la o petrecere în localitatea Beregsăul Mare, la aproximativ 20 de kilometri de Timişoara, iar într-o curbă şoferul a pierdut controlul volanului.

Pentru că nu purtau centura de siguranță, ambii tineri au fost proiectați din autoturism.

"Veneam încoace de la Săcălaz. Am venit înapoi la Beregsău şi deodată am văzut că era pe mijloc de drum o maşina cu faza lungă.

Odată am văzut iarbă, praf şi nu ştiu, de acolo până aici, s-a dat peste cap.

Nu avea viteză mare. Eram în spatele lui la vreo 20 de metri. Şi aici nu ştiu cum am ajuns lângă maşină, el era, săracu', plângea lângă fată

Fata era, săraca, la 300 de metri de maşină", a spus şoferul din spatele maşinii implicate în accident.

"La faţa locului am găsit două victime, una era conştientă, cealaltă inconştientă. Am asigurat măsurile de prim ajutor, măsuri de prevenire a stingerii incendiilor. Între timp, doamna doctor de pe ambulanţă a declarat victima inconştientă, o fată, decedată.

Maşina a fost distrusă în proporţie de 70%", a precizat Vasile Mânzatu, pompier ISU Timiş.

"Nu ştiu, că eu eram acasă. La ora 01:05 m-a sunat şi a zis mama, hai. că mi-a tăiat unul calea şi am avut accident. Atâta tot. Şi am luat maşina cu copilul cel mare şi am venit incoace. Era în maşină cu o fată, cu o prietenă, dar nu era prietena lui, era o prietenă cunoscută şi a zis că merge la un suc, atâta tot, altceva, nu ştimu nimic.

Îl dor coastele şi a zis că nu vrea să meargă la spital şi am zis să meargă la spital că nu e de stat aşa", a spus mama tânărului de 19 ani.

Poliţiştii din Timiş au deschis acum un dosar penal pentru ucidere din culpă şi urmează să stabilească cauzele exacte în care s-a produs accidentul.