Avocatul Gheorghe Piperea: ”Primul care ar trebui să demisioneze este Iohannis! Îl așteaptă multe dosare!”

”Vă vorbeam ieri de niște demisii.

Primul care ar trebui să demisioneze - Johannis. Nu va pleca de unul singur, nu are curaj. Îl așteaptă multe dosare. Ca să poată avea în continuare guvernul “său”, va trebui să înghită nește aur. Pe_ne_le și u_se_re nu sunt de ajuns. Va fi un deliciu să îl vedem cerșind voturi de la opoziție... Dacă PSD și AUR își respectă alegătorii, nu numai că nu îi vor permite lui Johannis încă un guvern al său, ci îl vor suspenda, în vederea demiterii de către popor.

Pe treapta a doua a scării politice - Orban și Barna ar trebui să demisioneze. Nu au, însă, suficient simț al ridicolului. Vor fi demiși de “dujmanii” vechi sau conjuncturali din propriile partide. Nu vor fi nevoiți să revină la statutul de atârnători, ca și-au asigurat poziții de parlamentari, dar vor fi marginalizați. Ceea ce și merită, căci sunt niște non-valori toxice.

Pe ultima treaptă - Băsescu, Ponta și Tăriceanu sunt istorie. Nu mai e nevoie să își dea demisia. Vor fi încălțați curând și pregătiți pentru răcoare cu o multitudine de dosare.

PS. Sunt bucuros că Johannis a fost pus cu botul pe labe și că Dan Zamfir a intrat în Parlament.

PPS. Despre PSD - “meritul” pentru locul unu la alegerile de ieri îi aparține lui Johannis și nu are legătură cu “eforturile” lui Ciolacu & co. Din mimica facială de la tv (atât cât s-a putut vedea de după mască), Ciolacu părea că e un elev care nu știa de ce a trecut clasa... PSD și Ciolacu & co vor avea în mine un critic, mai ales când se vor manifesta la fel de slugarnic cu Johannis ca și până acum sau când vor pune umărul la încălcarea drepturilor omului și a libertăților cetățenești sub pretextul pandemiei. Din păcate, propunerea de premier făcută de Ciolacu îmi spune că PSD are toate șansele să devină noul PNL - torpilele au fost deja trase, prin racolările idioate de pesediști de către Orban & Johannis”, scrie avocatul Gheorghe Piperea pe Facebook.

”PSD nu a fost exterminat - dimpotrivă, a câștigat alegerile. Iohannis nu a avut alegerile “lui”

Cu doar o zi în urmă Piperea posta un mesaj pe o rețea socială în care susținea că ”Iohannis a fost înfrânt”.

”Iohannis a fost înfrânt. Dublă înfrângere - lumea a boicotat, practic, alegerile; PSD nu a fost exterminat - dimpotrivă, a câștigat alegerile. Iohannis nu a avut alegerile “lui”. Nu va avea nici Parlamentul “lui”.

Urmează circul politic de pe lume. Guvernul nu va fi deloc ușor de votat. Iohannis are toate “șansele” să rămână și fără guvernul “său”. Mai are doar arma decretului de instituire a stării de urgență. [Evident că o va utiliza].

Urmează scadența cecului în alb acordat de supuși pentru încălcarea Constituției și a “creditului” acordat pentru ascunderea sursei de finanțare a achiziției celor 6 case. Nu mai merge cu “ghinion”. Parlamentul poate hotărî verificarea legalității averii președintelui.

PS. Îmi mențin părerea că aceste alegeri au fost fundamental viciate de utilizarea politicianistă a pandemiei și de implicarea neconstituțională a președintelui în campania electorală. De aceea, consider că, la anul, vor fi alegeri anticipate”, spunea Gheorghe Piperea la acel moment.