Grindeanu pune presiune pe Bolojan să accepte guvernarea cu PSD: "Nu e un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România"

Bolojan refuză guvernarea cu PSD. Colaj foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a reacţionat, sâmbătă dimineaţă, după ce, vineri seară, Ilie Bolojan a respins din nou ideea refacerii coaliţiei de guvernare cu social-democraţii. "Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD", a fost mesajul lui Grindeanu pentru Bolojan.

Într-o postare pe Facebook publicată vineri seara, Bolojan acuză social-democrații că au nevoie de liberali la guvernare doar pentru a avea pe cine da vina atunci când promisiunile lor nu vor putea fi îndeplinite.

„Refuzul de a guverna cu PSD nu ține de orgolii sau de calcule politice, ci de lecția pe care am învățat-o în ultimul an. PSD a demonstrat că are nevoie de parteneri mai degrabă pentru a avea pe cine să arunce vina când blochează soluțiile necesare și pentru a-și proteja propriile interese, inclusiv prin utilizarea resurselor publice”, a declarat Ilie Bolojan.

Sorin Grindeanu i-a transmis lui Ilie Bolojan că "blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie".

"Domnule Bolojan, blocajul din economie și lipsurile cu care se confruntă românii nu dispar pentru că alegeți să le tratați cu ironie.

Nemulțumirea oamenilor față de direcția în care merge țara nu este o invenție a PSD.

Scumpirile apasă pe bugetele familiilor, salariile nu mai țin pasul cu prețurile, iar firmele resimt tot mai puternic panta descendentă economică în care ne aflăm.

Nu puteți să vă prefaceți că nu vedeți consecințele politicilor pe care le-ați susținut.

Schimbarea de direcție nu înseamnă promisiunea că toate problemele se vor rezolva peste noapte. Înseamnă să recunoașteți că măsurile adoptate nu au dat rezultatele așteptate și să existe voința politică de a le corecta, printr-un program de guvernare realist, dar care protejează banii românilor.

Participarea PNL la guvernare nu este un favor făcut PSD, ci decizia corectă pentru România", a postat Sorin Grindeanu pe Facebook.

Sorin Grindeanu a cerut vineri o coaliție cu PNL și UDMR, afirmând că PSD este pregătit să își asume responsabilitatea guvernării.

Guvernul condus de Ilie Bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură pe 5 mai.