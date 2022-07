Guvernul nu se lasă | După cinci ore de negocieri, discuțiile privind noile taxe și impozite se prelungesc și astăzi

Discuţii tensionate la Guvern, pe tema modificărilor din Codul Fiscal. Nicolae Ciucă şi ministrul Finanţelor s-au întâlnit ieri cu reprezentanţii mediului de afaceri pentru a discuta despre noile măsuri fiscale pe care le va adopta Guvernul.

Analiştii şi oamenii de afaceri au criticat majorările de taxe, despre care au spus că vor duce multe firme la faliment.

După cinci ore de negocieri, la finalul întâlnirii, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că discuţiile vor continua şi astăzi, dar potrivit unor surse, coaliţia nu pare dispusă la prea multe concesii.

Principalii afectaţi de măsurile fiscale pe care Guvernul vrea să le adopte sunt cei din domeniul HoReCa.

Ei ar urma să fie loviţi de două ori. Prima dată, de la 1 august când ar urma să fie eliminat impozitul specific şi a doua oară de la 1 ianuarie 2023, când ar urma să crească TVA de la 5 la 19% pentru cazare şi mâncare.

"Principala problemă asta a fost. Am discutat și am vorbit că măsurile intră în vigoare cu cel puţin şase luni înainte şi acum după două-trei luni de zvonistică, de abia săptămâna trecută am văzut acest document", au spus reprezentanții mediului de afaceri.

Totodată, Florin Jianu, preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România i-a transmis Statului să își facă mai întâi "ordine în curtea proprie".

"Modificarea Codului Fiscal trebuie să urmărească un principiu foarte simplu, adică de la mare la mic. Statul, care este cel mai mare operator trebuie să își facă, în primul rând, ordine în curtea proprie. Trebuie să se uite la salarii, să se uite la numărul de anagajați", a declarat preşedintele Consiliului Naţional al IMM-urilor din România, Florin Jianu.

Potrivit unor surse, după prima rundă de negocieri care a durat cinci ore în loc de două ore şi jumătate, Coaliția de guvernare este dispusă să facă anumite ajustări, însă foarte mici compartativ cu ceea ce au cerut reprezentații oamenilor de afaceri. Printre acestea s-ar putea numără amânarea eliminării impozitului specific până 1 ianuarie 2023, așa cum era planificat inițial și nu de la 1 august, cum a anunțat Executivul.

Aceasta ar fi cam singura doleanță pe care Guvernul este dispus să o îndeplinească.

La finalul negocierilor, premierul Nicolae Ciucă a afirmat că discuţiile vor continua şi astăzi, dar la ministerul Finanţelor. Încăpâţânarea Guvernului de aplica pachetul de modificări fiscale are în spate dorinţa de a creşte încasările la bugetul de stat pentru a putea susţine toate măsurile sociale aplicate până acum.