Doliu în Parlamentul European. Președintele ALDE a murit! Dacian Cioloș: Sunt șocat!

Baalen fusese diagnosticat recent cu cancer și era internat într-un spital din Rotterdam. Potrivit unui prieten, starea lui de sănătate s-a deteriorat rapid în ultimele săptămâni.

În 2009, Van Baalen s-a mutat la Bruxelles, unde a devenit membru al Parlamentului European. Acesta era specializat în probleme de securitate, apărare şi afaceri externe. Începând din 2015, el a fost președintele partidului ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa.

Van Baalen a fost numit Cavaler al Ordinului Oranje-Nassau în noiembrie. El și-a primit panglica de la fostul președinte al Camerei pentru mulți ani în care a fost membru în Cameră și în Parlamentul European și pentru președinția sa a ALDE. Baalen a considerat premierul ca fiind o mare onoare, scrie netherlandsnewslive.com.

Van Baalen era o figură importantă a formaţiunii de centru-dreapta VVD (Partidul popular pentru libertate şi democraţie) al premierului olandez Mark Rutte.

Dacian Cioloș a declarat că este șocat de moartea fulgerătoare a deputatului și și-a arătat regretul pe o rețea socială.

”Șocat de trecerea tragică în neființă a lui Hans van Baalen. Gândurile mele sunt cu soția, fiul, familia și prietenii lui. Întreaga familie liberală îi va simți lipsa”.

