Ilie Bolojan anunță că PNL "este deschis" să voteze guvernul Luca Niculescu. "L-am informat"

Premierul demis al României, Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Premier interimar şi preşedinte PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, joi, după discuţiile cu Luca Niculescu, faptul că l-a informat pe acesta din urmă că partidul său nu intenţionează să participe în acest guvern. Totuşi, Bolojan a adăugat că liberalii sunt deschişi să acorde un vot de încredere pentru instalarea Executivului condus de Niculescu. "Avem o decizie de a nu mai participa la guvernări cu PSD, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în Opoziţie", a spus Ilie Bolojan.

"L-am informat pe Luca Niculescu că PNL nu intenţionează să participe în acest guvern. Avem o decizie de a nu mai participa la guvernări cu PSD, iar dacă acest partid va fi într-o guvernare, PNL va intra în Opoziţie.

Am discutat despre sprijinirea instalării acestui Guvern. L-am informat pe domnul Luca Niculescu că PNL este deschis să acorde un vot de instalare, având în vedere situaţia în care se găseşte România.

În funcţie de programul de guvernare şi de componenţă, săptămâna viitoare vom convoca BPN, vom mai avea o discuţie cu Luca Niculescu şi vom lua o decizie cu privire la poziţia PNL în acest guvern", a declarat Bolojan.