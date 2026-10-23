Ilie Bolojan, despre rețelele sociale: „Au democratizat lipsa de responsabilitate. Eu am aflat că am furat un camion din Germania”

Fostul premier Ilie Bolojan. Foto: Agerpres

Fostul premier al României, Ilie Bolojan, a spus, vineri, că „rețelele sociale au democratizat criticile, atacurile, poziționările și, de foarte multe ori, lipsa de responsabilitate”. „Eu am aflat că am furat un camion din Germania, deși n-am lucrat niciodată în Germania”, a spus el, la o conferință Rethink Romania. În plus, președintele PNL a subliniat că, la alegerile prezidențiale, „trebuia să fie un festival al voturilor pentru coaliția de guvernare”: „Candidații sistemului n-au reușit cu miile de primari în spate”.

„Astăzi, rețelele sociale au democratizat criticile, atacurile, poziționările și, de foarte multe ori, lipsa de responsabilitate. Nu știu. Gândiți-vă, eu am aflat că am furat un camion din Germania, deși n-am lucrat niciodată în Germania. Nu e rău să lucrezi în Germania. Nu e rău să fii și pe camion. Dar, dacă nu l-ai furat, gândiți-vă cum e să afli asta de pe televiziuni.

În 2024, totuși, am aruncat 150 de miliarde în plus față de cât am încasat. Teoretic, electoral, trebuia să fie un festival al voturilor pentru coaliția de guvernare. Eroare totală în ambele tururi doi, la prezidențiale și la voturile anulate. Și în 2025 au intrat candidați antisistem. Candidații sistemului n-au reușit cu miile de primari în spate. Deci, o cauză importantă ține de comunicarea noastră.

Și eu am încercat, inclusiv în acest scurt mandat pe care l-am avut, dar și înainte, să le spun oamenilor adevărul. Chiar dacă sună prost, dacă nu vom încerca să comunicăm corect cu oamenii, ca să schimbăm mentalități, realitatea vine peste noi, n-o să ne ocolească, dar va fi probabil prea târziu”, a spus Bolojan.

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, marți, că democrația se confruntă cu „cea mai puternică și importantă” provocare: „comunicarea pe rețelele sociale”. El a afirmat, la Forumul privind Statul de Drept, că „a devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”.

„Cum facem ca principiul fundamental al democrației, «o persoană, o voce, un vot», să fie păstrat, păstrând, evident, și libertatea de expresie și de asociere?”, a întrebat Nicușor Dan.