Nicușor Dan spune că „democrația se confruntă cu cea mai puternică și importantă provocare”: „Comunicarea pe rețelele sociale”

Președintele României, Nicușor Dan. Foto: Captură video / Nicușor Dan via Facebook

Președintele României, Nicușor Dan, a spus, marți, că democrația se confruntă cu „cea mai puternică și importantă” provocare: „comunicarea pe rețelele sociale”. El a afirmat, la Forumul privind Statul de Drept, că „a devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă”. „Cum facem ca principiul fundamental al democrației, «o persoană, o voce, un vot», să fie păstrat, păstrând, evident, și libertatea de expresie și de asociere?”, a întrebat Nicușor Dan.

„Statul de drept sună abstract, dar poate că domnia legii este ceva mult mai accesibil. Și asta ar fi primul mesaj: statul de drept se traduce prin funcționarea sau nefuncționarea instituțiilor, mulțumirea sau nemulțumirea cetățenilor, corupție puțină sau absența ei. Iar chestiunea este cum reușim să facem o societate să prevină derapajele și să se ajute unele pe altele să funcționeze mai bine.

A doua chestiune este democrația. Un stat de drept nu poate exista fără o aspirație a unei societăți către mecanisme care să reglementeze în mod just relațiile între instituții. Și vreau să spun că protestul și strigătul sunt mijloace democratice legitime și trebuie folosite, dar este nevoie și de dialog și de compromis pentru consens, pentru că altfel fiecare bulă are strigătul ei, iar asta nu poate crea premisele unei construcții democratice care să pună în acord instituțiile și regulile cu aspirațiile oamenilor”, a spus Nicușor Dan.

Președintele subliniază că democrația se confruntă cu „cea mai puternică și importantă” provocare: comunicarea pe rețelele sociale.

„Democrația se confruntă cu o provocare, în opinia mea, cea mai puternică și importantă în aceste zile: comunicarea pe rețelele sociale. Pentru că nu vorbesc de conținut, vorbesc de cantitate.

Cum facem ca principiul fundamental al democrației, «o persoană, o voce, un vot», să fie păstrat, păstrând, evident, și libertatea de expresie și de asociere? Constatăm că a devenit extrem de ieftin să plătești 1.000 de voci care acoperă o voce legitimă. Cred că este o chestiune la care fiecare dintre noi, cei preocupați de democrație și de statul de drept, trebuie să reflectăm”, a subliniat el.

Luni, Nicușor Dan a avut o întâlnire cu președinta Comisiei de la Veneția, Marta Cartabia. El a adăugat faptul că unul dintre subiectele abordate a fost sentimentul de apartenență al cetățeanului la UE.

„Am avut ieri o discuție foarte interesantă exact pe lucrurile pe care le-am spus. Cred că este important să discutăm unii cu alții, să învățăm unii de la alții, iar unul dintre subiectele discutate este sentimentul de apartenență al cetățeanului la UE, nu doar în România.

Ne simțim cu adevărat membri ai acestei Uniuni? Sau este o abstracțiune la care ne raportăm având ca unică identitate identitatea națională? Și cred că aceasta este o întrebare nu numai pentru cetățeni, ci și pentru instituțiile din țara asta, care, cred eu, ar trebui să se angajeze într-un dialog mai amplu cu corespondentele lor internaționale”, a mai spus șeful statului.

Preşedintele Nicușor Dan participă, marți, la Forumul privind Statul de Drept. Discuţia se axează pe independenţa justiţiei şi influenţa în alegeri. La dezbatere participă oficiali ai Comisiei de la Veneţia și reprezentanţi importanţi ai instituţiilor române.

Luni, șeful statului a discutat cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.