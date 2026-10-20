Nicușor Dan participă la Forumul privind Statul de Drept. La eveniment e prezentă și președinta Comisiei de la Veneţia

Delegația Comisiei de la Veneția se află la București pentru a participa la ”2026 Rule of Law Forum”. FOTO: Comisia de la Veneția a Consiliului Europei

Preşedintele Nicușor Dan participă marți la Forumul privind Statul de Drept. Discuţia se axează pe independenţa justiţiei şi influenţa în alegeri. La dezbatere participă oficiali ai Comisiei de la Veneţia și reprezentanţi importanţi ai instituţiilor române.

Delegația Comisiei de la Veneția se află la București pentru a participa la ”2026 Rule of Law Forum”.



Luni, oficialii Comisiei de la Veneţia au făcut o vizită la Palatul Victoria și au discutat cu premierul Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan a vorbit despre nevoia predictibilităţii şi a consecvenţei în actul de justiţie, arătând că o justiţie de calitate depinde de o legislaţie bună, dar şi de felul în care aceasta este interpretată.

”Calitatea actului justiţiei este strâns legată de calitatea legislaţiei, dar şi de interpretare. Dacă nu există consecvenţă, echilibru şi predictibilitate a soluţiilor, încrederea cetăţenilor este redusă în instituţiile statului”, a afirmat premierul interimar Ilie Bolojan.

Ilie Bolojan i-a avut alături la discuţiile cu oficialii Comisiei de la Veneţia pe consilierii de stat în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului Luminiţa Odobescu şi Andrei Lupu.

FOTO: Comisia de la Veneția a Consiliului Europei

Și președinta CCR Simina Tănăsescu s-a întâlnit luni cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de Marta Cartabia.

Marta Cartabia a vorbit despre importanța accesibilității criteriilor privind statul de drept, inclusiv pentru publicul larg. Ea a precizat că versiunea actualizată a documentului a fost tradusă în limba română și că există intenția de a fi tradusă în toate limbile statelor membre ale Consiliului Europei.

Președinta Comisiei de la Veneția a subliniat că statul de drept nu trebuie privit exclusiv ca un domeniu rezervat juriștilor. ”Când vorbim despre statul de drept, avem impresia că este doar apanajul juriștilor, dar până la urmă vorbim de coloana vertebrală a democrațiilor noastre. Vorbim despre ceva ce ar trebui să țină de cultura comună a popoarelor noastre”, a declarat Marta Cartabia.



