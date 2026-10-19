Antena 3 CNN Politică Nicușor Dan s-a întâlnit cu delegația Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

Nicușor Dan s-a întâlnit cu delegația Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

George Forcoş
<1 minut de citit Publicat la 17:30 19 Oct 2026 Modificat la 17:30 19 Oct 2026
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nicusor dan in timpul intalnirii cu delegatia comisiei de la venetia la palatul cotroceni
Șeful statului a subliniat importanța dialogului cu experții europeni. FOTO:X/Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale. 

Șeful statului a subliniat importanța dialogului cu experții europeni și a reafirmat angajamentul față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene.

„Astăzi am avut o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.

Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întâlnirii, ne-am reafirmat angajamentul față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene privind democrația și statul de drept”, potrivit unei postări pe X.

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Etichete: Nicușor Dan comisia de la venetia stat de drept

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