Nicușor Dan s-a întâlnit cu delegația Comisiei de la Veneția: „Dialogul deschis cu experții europeni este esențial”

Președintele Nicușor Dan a anunțat că a discutat cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de președinta Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.
Șeful statului a subliniat importanța dialogului cu experții europeni și a reafirmat angajamentul față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene.
„Astăzi am avut o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale.
Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întâlnirii, ne-am reafirmat angajamentul față de echilibrul instituțional, transparență și respectarea standardelor europene privind democrația și statul de drept”, potrivit unei postări pe X.
Am avut astăzi o discuție foarte bună cu delegația Comisiei de la Veneția, condusă de doamna președintă Marta Cartabia, despre consolidarea statului de drept, rolul instituțiilor democratice și respectarea principiilor constituționale. Dialogul deschis cu experții europeni este esențial. În cadrul întrevederii am reconfirmat angajamentul nostru pentru echilibru instituțional, transparență și respectarea standardelor europene în materie de democrație și stat de drept.— Nicușor Dan (@NicusorDanRO) October 19, 2026