În București, la fel ca la Viena, Paris, Londra. Gabriela Firea: ”Un proiect în valoare de 45 milioane de euro”

„În total, vom avea 130”, a scris Gabriela Firea, luni, pe pagina sa de Facebook.

”Cine si-ar fi imaginat acum cativa ani ca vom avea autobuze hybrid mercedes citaro in Bucuresti, la fel ca la Viena, Paris, Londra? Iata ca au sosit! Calatorie ecologica si confort sporit. In total, vom avea 130. Un proiect deja realizat, in valoare de 45 milioane de euro. Un program pentru innoirea parcului auto al STB imbatranit si deteriorat.

Alaturi de cele 400 de autobuze noi, moderne, Euro 6, si hybridele contribuie la cresterea calitatii transportului in comun din Bucuresti. Noutate : relansam si licitatia pentru cele 100 de autobuze electrice. Speram sa nu mai apara tot felul de contestatii nefondate”, a mai scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea a susținut că se duce o luptă împotriva ei după ce a desființat companiile-căpusă cu care PMB a avut contracte extrem de bănoase timp de zeci de ani. Mai mult, edilul a dezvăluit, în exclusivitate pentru Antena3, că a fost filată.

”Nu pot să ignor anumite semnale pe care le primesc, anumite lucruri pe care le intrepretez. Faptul că mi se transmite din ce în ce mai mult că s-au coalizat cele 4-5 firme-căpușă, care aveau doar ele contracte preț de 15-20 de ani la Primăria Capitalei, înainte să vin eu și care aveau tarife foarte mari pe seama bucureștenilor și pe care le-am îndepăratat, înființând acele Companii Municipale care sunt ale bucureștenilor și care lucrează pentru ei la tarife reduse și la prețuri corecte, aceia s-au coalizat împotriva mea, finanțeză campanii împotriva mea și inclusiv finanțează oameni politici ca să impună un alt candidat”, a declarat Gabriela Firea la Antena 3.

Primarul Capitalei Gabriela Firea a dezvăluit că este filată și că oponenții plătesc bani pentru a o urmări.

”Cu siguranță am fost urmărită și la momentul potrivit voi pune la dispoziție aceste dovezi pentru că pare că sunt singură, dar oamenii sunt de partea mea și mulți m-au informat că de câte ori merg în trafic, că am în spatele meu codiță. Nu mă duc nicăieri unde să-mi fie rușine că sunt acolo, mă duc la serviciu și acasă. Ei cred că cine știe unde mă duc și ce fac. Între timp, cred că s-au plictisit de aceste filaje și mă consideră banală”, a mai spus Gabriela Firea.