Interviu EXCLUSIV cu Victor Ponta, după discuțiile cu PNL: „Nu am cerut niciun minister. Le-am spus politicos că nu-i votez”

Foto: Victor Ponta/ Facebook

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a dezvăluit miercuri, pentru Antena 3, tot ce a discutat cu Ludovic Orban, liderul PNL.

Victor Ponta a spus că nu susţine Guvernul PNL pentru că nu este un proiect serios.

„Nu am cerut niciun minister, nu a fost nicio discuție despre niciun minister. Ceea ce am cerut și nu am primit din partea domnului Orban și a echipei de la PNL a fost un proiect.

Ce se face cu viața oamenilor? Ce se întâmplă cu salariile, cu pensiile, cu bugetul, cu spitalele regionale, cu educația? Ori nu au vrut să îmi spună, probabil nefăcând parte din alianța celor cinci partide de dreapta, ori poate chiar nu știu și vor afla mai târziu.

Le-am spus foarte politicos că nu îi votez și imediat după ce le-am spus acest lucru au început cu zvonuri, bârfe și surse. Regret acest lucru, dar rezistăm la bătălie.

Am rezistat la bătălia cu PSD, rezistăm și la bătălia cu PNL și vom vota doar ce considerăm noi că este bun”, a spus Ponta.

Potrivit liderului Pro România, Orban s-a întâlnit cu partidele de dreapta și a spus că le dă ce vor doar că au cerut lucruri contrare.

„La mine nu merge așa”, a spus el.

„Dacă nu va trece acest guvern și se face un alt proiect bun, cu soluții pentru oameni, îl vom susține”, a mai spus Victor Ponta, miercuri, într-un interviu acordat Antena 3.