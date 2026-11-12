Ioana Ciocan refuză să facă reduceri de cheltuieli la Ministerul Culturii: „Nu am de unde”

Ioana Ciocan a adăugat că a cerut bani suplimentari pentru cultură, la rectificarea bugetară. Foto: Agerpres

Ioana Ciocan a anunțat că refuză „ferm” să facă reduceri de cheltuieli la Ministerul Culturii, doarece instituția are alocat cel mai mic buget și nu are de unde să taie. Ministra a spus că i-a informat și pe premierul Luca Niculescu și pe ministrul Finanțelor Alexandru Nazare cu privire la decizia ei, relatează Agerpres.

„Am făcut o notă către domnul prim-ministru şi domnul ministru Nazare, care a plecat ieri din Ministerul Culturii, în care anunţam foarte ferm şi foarte clar că Ministerul Culturii nu are de unde să taie, pentru că bugetul este cel mai mic, a fost întotdeauna cel mai mic şi mă tem că o să rămână cel mai mic şi în 2027. Aşadar, Ministerul Culturii refuză să facă reduceri pentru că nu are de unde”, a spus ea, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Palatul Victoria.



Ioana Ciocan a adăugat că a cerut bani suplimentari pentru cultură, la rectificarea bugetară, dar a menţionat totodată că Ministerul Culturii înţelege „problemele grave” cu care se confruntă în acest moment alte domenii.



Ministra Culturii a adăugat că nu există probleme în ce priveşte plata salariilor.



„Nu sunt probleme. Colegii au nişte intervenţii urgente pe care trebuie să le facă în diverse zone şi acelea bineînţeles că vor fi aprobate. Totodată, săptămâna viitoare sau poate peste două săptămâni, voi fi destul de insistentă în a cere o suplinire de personal pentru Casa Melik, care este închisă în acest moment. Este o casă memorială care aparţine de Muzeul Naţional de Artă al României”, a precizat ea.



Ministrul Culturii a anunţat o serie de proiecte pentru perioada următoare, precum:

construcţia unei aripi noi la Muzeul Antipa;

relocarea patrimoniului din Muzeul Naţional de Istorie;

începerea lucrărilor la Muzeul „George Enescu”;

De asemenea, pentru Ministerul Culturii va deveni "o prioritate" prezenţa artei româneşti la expoziţiile din comunitatea europeană, a mai declarat ea.