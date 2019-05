Iohannis anunță consultări cu partidele după referendumul pe justiție

Preşedintele Klaus Iohannis a anunţat joi că a convocat partidele la consultări săptămâna viitoare, pentru a decide cum se va pune în practică rezultatul de la referendumul din 26 mai.



"Sunt foarte bucuros să anunţ că 6,5 milioane de români au răspuns cu 'Da' la cele două întrebări. (...) Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem în practică ceea ce a decis poporul prin referendum, pentru a găsi cele mai bune proceduri, metode, soluţii. Am decis să convoc partidele parlamentare la consultări pe această temă, fiindcă este evident - ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică, adică să fie pus în Constituţie. Asta se face în Parlament, în primă fază", a declarat Klaus Iohannis.



Şeful statului a precizat că partidele au fost convocate la consultări săptămâna viitoare, marţi şi miercuri.



"Am decis şi am trimis invitaţiile pentru zilele de marţi şi miercuri, săptămâna viitoare, pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii", a precizat preşedintele.



El a spus că nu crede că procedura de revizuire a Constituţiei se va bloca.



"Deja de la început marea majoritate a politicienilor au spus că sunt de acord cu aceste modificări, poporul a votat în proporţie covârşitoare pentru aceste schimbări şi în fond nu cred că există vreun fel de problemă în a transpune aceste modificări în Constituţie", a arătat şeful statului.



Preşedintele Klaus Iohannis a afirmat, de asemenea, că el nu ar merge pe o modificare mai largă a Legii fundamentale, motivând că ultima dată din acest motiv s-au blocat discuţiile.



"Avem un referendum, avem opinia poporului, aceste modificări trebuie operate şi cred că este posibil", a subliniat Klaus Iohannis.