Iohannis intră oficial în cursa pentru Cotroceni. Președintele, declarații la sediul BEC: Sunt un fel de pompier atomic

Update: Klaus Iohannis a făcut declarații la sediul BEC. Președintele susține că PSD a fost o catastrofă și trebuie să repare ce a făcut formațiunea politică în acești ani de guvernare.

”Sunt foarte bucuros că pot să anunț. Mi-am depus candidatura pentru încă un mandat la Cotroceni. Am depus peste 2.200.000 de semnături. Sunt foarte bucuros că s-a reușit această acțiune de strângere de semnături cu și prin sprijinul PNL și a celor care au dorit să fie alături de noi. Este un moment important și cred că e bine să explic și de ce am vrut să candidez pentru un nou mandat.

Toată lumea, în aceste zile își declară cele mai bune intenții. Trebuie să spun ce mă motivează. E o perioadă complicată pentru România și e nevoie de o muncă imensă pentru a repara ce a stricat PSD în acești ani. Cred că e nevoie de modernizarea României, de școli curate, autostrăzi, iar toate aceste lucruri trebuie analizate și reclădite. Acest lucru se numește simplu ”România normală”. Respectarea cu sfințenie a drepturilor, o țară din care tinerii nu mai vor să plece, iar cei care au plecat să se întoarcă cu drag și speranță. Trebuie să vedem imensa pagubă produsă de PSD și cred că pot să spun la sfârșit de mandat, pri mijloacele constituționale, să previn stricăciunile făcute de PSD.

Din păcate arhitectura a permis în acest mandat ceea ce am făcut până acum și am folosit toate instrumentele avute la dispoziție. Vedem că avem această majoritate, această majoritate guvernamentală pesedinstă realizată în urma unui scrutin. În condițiile în care a obținut acest rezultat la alegerile parlamentare, am făcut tot ce s-a putut. PSD a fost o catastrofă. Avem după trei ani de PSD România pusă în dificultate și vom rezolva. Sunt un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbușească România. Se poate clasifica și așa.”, a zis Iohannis.

Știrea inițială: Klaus Iohannis intră oficial în cursa pentru un nou mandat la Cotroceni. Iohannis își depune chiar la această oră la biroul Electoral Central semnăturile de susţinere a candidaturii sale.

Preşedintele în exerciţiu este însoţit de liderii PNL care au anunţat peste 2 milioane de semnături pentru candidatura lui Klaus Iohannis.

Actualul președinte a făcut baie de mulțime printre simpatizanții care îl așteptau la BEC.