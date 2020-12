Ion Cristoiu: Nicolae Ciucă – un membru al Camarilei Generalilor răsplătit de Klaus Iohannis cu postul de premier pentru felul muzical în care bate din călcîie

”Pe la începutul postdecembrismului, când despre România se spunea că e cu fundulețul în două luntri, Ion Iliescu lansase teza unei așa zise democrații originale. Nu mă aventurez acum în prezentarea pe larg a tezei, de care am râs mulți la ora respectivă, pentru că democrația e democrație, nu poate fi nici originală, nici neoriginală. Era vorba de o șmecherie prin care Ion Iliescu voia să înlocuiască pluralismul politic tipic democrației cu pluralismul din interiorul FSN.

Un fel de PCR care, spre deosebire de răposatul, avea aripi.

Au trecut de atunci 30 de ani.

Democrația originală a lui Ion Iliescu și-a găsit în fine concretizarea.

E vorba de democrația militarizată.

Premierul desemnat de Klaus Iohannis va fi un general: Nicolae Ciucă, fostul șef de stat major al României.

Premieri generali se mai găsesc la ora actuală doar prin Africa.

Prin desemnarea lui Nicolae Ciucă drept premier se găsește unul și în Europa.

De bine de rău, PNL a obținut în alegerile parlamentare scorul care-i dă dreptul de a desemna un premier. Cum dracu nu s-a găsit între liderii PNL, cei care au tras în campanie, o persoană care să fie desemnată de partid pentru postul de premier? Nu întâmplător folosesc formula desemnat de partid. Potrivit democrației civile, nu militarizate, după alegeri un partid își desemnează premierul. La Cotroceni președintele, potrivit acestei hârtii igienice care e Constituția României în timpul regimului Iohannis, optează pentru unul din propușii partidelor. În nici un caz Președintele nu desemnează cine va fi propusul unui partid. Ei bine, Klaus Iohannis a desemnat în locul PNL cine să fie propusul partidului. Și liderii partidului nici măcar n-au sughițat la o asemenea bătaie de joc: Să li se impună de către Klaus Iohannis pe cine să desemneze drept premier în vederea consultărilor de la Cotroceni.

Despre Nicolae Ciucă am fost printre puținii jurnaliști care am anunțat că după alegeri va fi premier impus de Klaus Iohannis. Când ziceam asta, mulți zâmbeau ironic amintindu-mi că președintele a zis iar și iar că Ludovic Orban va fi premierul după alegeri. Nu văzuseră ca mine, la viața lor, ce înseamnă promisiunile și angajamentele politicienilor. Tot despre Nicolae Ciucă am scris în mai multe rânduri. Reproduc mai jos după cristoiublog.ro fragmente din două dintre textele mele despre el. Unul publicat în 22 aprilie 2017, altul în 29 ianuarie 2019. Am socotit că trebuie să le reiau, pentru că ele explică gestul lui Klaus Iohannis de a impune PNL drept premier al PNL pe generalul Nicolae Ciucă. Veți descoperi în primul comentariu un demnitar folosit de americani încă din 2017 pentru a ne vârî pe gît fiarele lor vechi în schimbul a miliarde dolari luați de Sănătate și Educație, iar în al doilea, un politruc pur și simplu, fără nici o legătură cu Demnitatea și Onoarea de militar.

4 miliarde de euro ! Atât va da România săracă pe rachetele Patriot! Suma cu care, în realitate, liderii PSD vor să cumpere pentru ei bunăvoinţa americanilor (22 aprilie 2017)

Toate site-urile şi televiziunile de ştiri au difuzat joi după-amiază, în regim de Breaking news, ştirea potrivit căreia România urmează să achiziţioneze anul acesta din America rachete Patriot în valoare de 4 miliarde de euro.

Desigur, Breaking news-ul a fost folosit de presa noastră din simplul motiv că rachetele Patriot ţin de arsenalul hollywoodian, alături de Rambo, de CIA şi de Secret Service.

Noi credem însă că ştirea merita regimul de Breaking news din cel puţin trei motive:

O asemenea sumă într-o ţară în care mai sunt atâtea de făcut în materie de viaţă cotidiană – de la autostrăzi şi căi ferate de mare viteză pînă la WC-uri publice, măcar în Bucureşti – e o ştire de Breaking news. Înzestrarea cu rachete Patriot e un nou gest care poate fi interpretat de Moscova, alături de Scut, drept unul ţinând de ipostaza României de etern căţel al Vestului faţă de Imperiul de la Răsărit. Achiziţionarea de rachete Patriot la o asemenea sumă, fără organizarea unei competiţii între producători, e o dovadă fără dubiu de încercare a Guvernului PSD-ALDE de a cumpăra favoare americană pe spatele banilor luaţi de la omul de rând.

Dacă decizia ar fi fost luată de regimul Băsescu nimeni nu ar fi fost surprins.

Traian Băsescu a făcut din Marele Licurici Steaua Polară a României.

PSD a dus în anii anteriori o campanie de propagandă şi agitaţie împotriva partidelor care-l slugăresc pe Marele Licurici.

Pe drept cuvânt, joi seara, la România 9 de la TVR, Mircea Dinescu şi-a exprimat uluirea pentru această achiziţie aberantă, din seria Tichiei de mărgăritar a chelului.

Ascultându-l pe Mircea Dinescu, care a ţinut neapărat să abordăm acest subiect, netrecut pe ordinea de zi a emisiunii, mi-am dat seama că, deşi auzisem ştirea la România Actualităţi, nu mă preocupasem s-o verific.

Am accesat ştirile privind Achiziţia de pe tableta luată cu mine. După câteva ştiri citite – toate aceleaşi, pentru că erau copiate după o depeşă Mediafax – am simţit nevoia să mă frec la ochi. Anunţul nu venise nici de la Preşedinte, nici de la premier, nici măcar de la ministrul Apărării. Nu era nici măcar informaţie pe surse, obţinută de presă pe căi ilicite.

Lângă Galaţi, la Smârdan, era în desfăşurare un exerciţiu militar comun româno-american. Astfel de exerciţii trec neobservate de presa noastră, fie şi pentru faptul că, până acum cel puţin, n-a fost lansată o bombă nucleară din greşeală. Fiind vorba de fapte strict militare, presa nu se grăbeşte să-şi trimită corespondenţii la faţa locului.

E de la sine înţeles că ştabii Armatei, prezenţi la faţa locului, nu organizează conferinţe de presă.

Chefuri după, da, mai organizează, dar întâlniri cu ziariştii, nu.

Ce dracu să spui presei cât de cât interesant despre un exerciţiu militar?

Ei bine, anunţul privind achiziţia de rachete Patriot în valoare de 4 miliarde de euro a fost făcut nu la o şedinţă CSAT, nu la o ședință de Guvern, ci la o conferinţă de presă organizată la Smârdan, lângă Galați.

Cel care a făcut anunțul n-a fost președintele României, premierul, Șeful partidului care deține majoritatea în Parlament, ministrul Apărării

Anunţul a fost făcut mai întîi de Florin Vlădică, secretar de stat în MApN la Departamentul Armament, şi a fost confirmat de şeful Marelui Stat Major, Nicolae Ciucă.

Regizorul emisiunii a făcut să fie difuzat un grupaj constituit din Declaraţia lui Nicolae Ciucă şi reacţiile lui Sorin Grindeanu şi Liviu Dragnea. Reacţiile mi-au împins uluirea până la descumpănire. Dacă se pune problema unei asemenea achiziţii (4 miliarde de euro pe armament), responsabili sunt Guvernul şi Majoritatea parlamentară.

Ori atât premierul, cât și șeful Majorității, au părut luați prin surprindere de anunț.

Liderul Majorităţii PSD-ALDE, Liviu Dragnea şi-a exprimat nemulţumirea faţă de declaraţia lui Nicolae Ciucă:

„Ce nu mi-a plăcut astăzi (joi – n.r.) a fost declaraţia – nu ştiu dacă a fost astăzi sau ieri – declaraţia şefului Statului Major care a anunţa deja că va achiziţiona rachete Patriot. Păi au finalizat procedurile? Nu e bine să aştepte derularea procedurilor, totuşi? E şeful Statului Major şi mă aştept la foarte multă rigoare. Poate şi ministrul Apărării se gândeşte la asta tot timpul acolo, prin minister. Mai puţine declaraţii şi mai multă acţiune cred că este mai bine.”

Chiar dacă Liviu Dragnea nu dezminte categoric anunţul, totuşi, reacţia sa ţine de minima respectare a procedurilor. Un asemenea anunţ nu e făcut în premieră de un secretar de stat în MApN şi de Şeful Marelui Stat Major. Premierul Sorin Grindeanu şi-a exprimat şi el nemulţumirea, în şedinţa de Guvern, faţă de felul aiurea în care a fost făcut anunţul:

„Un ultim lucru, ca şi precizarea legată de dumneavoastră, echipa mea. Nu-mi doresc – şi am şi cerut să se facă o inventariere – că altcineva decât cei care sunt titularii pe posturi să discute despre lucruri care ţin de alte ministere. Nu vreau să aflu despre investiţii la Ministerul Apărării decât din declaraţii ale ministrului Apărării. Suntem clari?!”

Luând seamă la reacţiile celor doi şi mai ales plecând de la nitam-nisamul în care a fost făcut anunţul, joi seara, la emisiune, am intervenit semnalând în acest caz brambureala din regimul PSD-ALDE.

Un secretar de stat şi un şef de stat major se trezesc vorbind la un exerciţiu militar din provincie despre o decizie de un uriaş impact în opinia publică: 4 miliarde de euro pentru cumpărarea de rachete Patriot de la americani, operaţiune ţinută până în cel mai mare secret până acum.

Nici pe vremea Guvernului tehnocrat nu s-ar fi întâmplat ca un asemenea anunţ să nu fie rezervat pentru premier sau pentru preşedinte.

Războiul camarilelor dintre Klaus Iohannis și Liviu Dragnea e anul ăsta pe viață și pe moarte (29 ianuarie 2019)

E deja cunoscut opiniei publice Scandalul zis și al Șefului Statului Major General al Armatei Române. Pentru o mai mare concizie îi vom spune Marele Stat Major. Nicolae Ciucă, șeful Marelui Stat Major, a împlinit patru ani de când e în fruntea bucatelor de la Popota de lux care e Marele Stat Major. Nicolae Ciucă s-a afirmat în mandatul său doar ca un ins care nu știe să-și țină gura, lucru mai rar la militari, chiar și la cei de teapa lui Moș Teacă. În 2017, Nicolae Ciucă a declanșat ditamai Scandalul anunțând la manevrele de la Smârdan în premieră că România va achiziționa Rachete Patriot de la americani. Gestul era neobișnuit. Un asemenea anunț se face de către premier sau de către Ministrul Apărării Naționale. Nicolae Ciucă, încălcând orice regulă, inclusiv a bunului-simț, pune Guvernul, Coaliția de Guvernare într-o situație penibilă. Pe drept cuvânt la vremea respectivă, premierul Sorin Grindeanu și-a exprimat nemulțumirea în deschiderea ședinței de guvern:

„Un ultim lucru, ca şi precizarea legată de dumneavoastră, echipa mea. Nu-mi doresc – şi am şi cerut să se facă o inventariere – ca altcineva decât cei care sunt titularii pe posturi să discute despre lucruri care ţin de alte ministere. Nu vreau să aflu despre investiţii la Ministerul Apărării decât din declaraţii ale ministrului Apărării. Suntem clari?!”

Într-o țară normală inițiative dintre acestea se plătesc cu demisia. Lui Nicolae Ciucă nu i s-a întâmplat nimic.

Potrivit Legii 46/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Apărării Naționale, art. 39, alin 5 mandatul Șefului Marelui Stat Major e de patru ani, cu posibilitatea de prelungire pentru o perioadă de un an. Și în cazul Șefului MSJ își spune cuvântul procedura dublei chei din relația Guvern – Președinție. În cazul desemnări unui nou Șef de Stat Major ministrul Apărării Naționale propune. Numirea e făcută de președinte. Se înțelege chiar și de către persoanele care pricep mai greu precum Klaus Iohannis, că prelungirea mandatului cu un an se face tot la propunerea Ministrului Apărării Naționale. Tradiția postdecembristă e ca șeful Marelui Stat Major să plece la încheierea mandatului. Prelungirea cu an e fără rost și mai ales periculoasă. Funcția revine generalilor Armatei Române. E bine pentru sănătatea Armatei ca să se ofere posibilitatea de a trece pe la șefia Marelui Stat Major și a altor generali. Armata română nu duce lipsă de generali competenți, care pot prelua această funcție. A prelungi cu an în condiții normale, de pace, mandatul Șefului de Stat Major ridică multe întrebări. De ce să mai stea un an? Fără el Armata Română, care oricum freacă menta pe timp de pace, nu poate trăi? Că Nicolae Ciucă își încheia mandatul în decembrie 2018 se știa deja de la începutul anului, dacă nu chiar de la începutul lui 2015 când a fost numit Nicolae Ciucă. Normal ar fi fost ca Klaus Iohannis să dea în clocot, pufăind, de pe la începutul lui decembrie 2018. Deoarece, potrivit Legii, propunerea e făcută de ministrul Apărării era normal, în cadrul responsabilităților pe care le are președintele în CSAT și mai ales ținând cont de importanța Armatei în Republică, ca Klaus Iohannis să ia legătura cu ministrul Apărării Naționale pentru a se interesa dacă are deja o propunere. Noul Ministru al Apărării, Gabriel Leș, a depus Jurământul pe 20 noiembrie 2018. Din spusele sale rezultă că președintele nu l-a contactat. Nici fostul ministru Mihai Fifor nu-mi amintesc să fi mărturisit c-a discutat cu președintele chestiunea Șefului de Stat Major. Mai mult, Gabriel Leș a dezvăluit că a trimis documentele privind noul șef de Stat Major cu două săptămâni înainte de ședința CSAT. Klaus Iohannis, în stilul său specific, Eu, Klaus Iohannis, Președinte cu p mare, n-a vrut să stea de vorbă cu el. Așa s-a ajuns la impunerea lui Nicolae Ciucă, împotriva tradiției, încă un an la șefia Marelui Stat Major, printr-un decret ilegal semnat de Klaus Iohannis.

S-au făcut multe presupuneri în legătură cu acțiunea în forță a lui Klaus Iohannis. S-a vorbit de un conflict în chestiunea achizițiilor de armament, de corvete mai ales.

Bătut câmpii cu grație.

Din nevoia presei de a căuta scenarii complicate acolo unde lucrurile se petrec după legile omenești.

Nicolae Ciucă e unul dintre oamenii lui Klaus Iohannis. Ca și Lucian Pahonțu, ca și Augustin Lazăr. Ca mulți alții din Sistemul instituțiilor de forță. N-am date să afirm că Nicolae Ciucă, care se dă în vânt după șefii de Moș Teacă la nivel înalt, s-a milogit pe lîngă Klaus Iohannis să-l mai țină șef de Stat Major încă un an. Judecând după scandalul din 30 aprilie 2017, omul e mai degrabă politruc decât militar. E lesne de presupus că scăldat în privilegiile șefiei n-ar mai vrea să plece din funcție decât cu picioarele înainte. Dacă n-ar fi așa, ar fi demisionat pentru a evita antrenarea Armatei într-un scandal politic. N-a făcut-o. Ceea a ce înseamnă că s-a dat de ceasul morții să rămână. În alte împrejurări, Klaus Iohannis n-ar fi ținut cont de milogeala lui Nicolae Ciucă. Mai ales că prelungirea mandatului presupunea o clară încălcare a Constituției dacă nu era propunerea ministrului Apărării Naționale. De ce a forțat nota? De ce a jucat sârba pe Constituție? (Cum o fi Klaus Iohannis jucând sârba? Vi-l imaginați în această postură?). Răspunsul îl dă dialogul avut la Cotroceni cu presa în ziua de 14 ianuarie 2019:

„Reporter: Dacă îmi permiteţi, ca să înţelegem miza acestei lupte pe care o duc cei de la PSD, spuneaţi, care este jocul? Dacă ne puteţi da informaţii sau e vorba de informaţii secrete?

Klaus Iohannis: Nu e vorba de nici o informaţie secretă. Jocul este unul şi acelaşi pe care îl joacă PSD-ul de la început, vrea să pună mâna pe toate funcţiile din stat. Or asta nu se poate. Funcţiile din stat se ocupă şi după criteriul competenţei.”

Când a impus în chip anticonstituțional prelungirea lui Nicolae Ciucă la șefia Statului Major, Klaus Iohannis a invocat încălcarea legii de către PSD. Acum însă, la Cotroceni, el se dă de gol. În propunerea ministrului pentru un nou șef de Stat Major, el vede preocuparea PSD de a pune mâna pe toate funcțiile în stat. Preocupare împotriva căreia – vezi Doamne! – el luptă în numele democrației”, scrie Ion Cristoiu pe blogul personal.