Ion Cristoiu, răspuns de la Cotroceni despre noua casă a lui Klaus Iohannis: Informația aceasta e o știre!

Jurnalistul Ion Cristoiu a aflat mai multe detalii de la Cotroceni, pe care le-a prezentat în exclusivitate la Antena 3.

”Noi am trimis o adresă de la Palatul Cotroceni, astăzi am trimis-o. Am cerut informare în legătură cu casa.

Am primit de la Cotroceni, în jumătate de oră, am primit următoarea informare, care este o știre”, a spus Ion Cristoiu la Antena 3.

Noua casă a lui Iohannis, moștenirea lăsată de părinții soției Președintelui

”Ca urmare a solicitării voastre, vă comunicăm următoarele:

Imobilul la care faceți referire, este un apartament cu două camere, cu o suprafață de 67 de metri pătrați, situată în Sibiu, care s-a aflat în proprietatea părinților doamnei Carmen Iohannis.

Carmen Iohannis a intrat în posesia acestui apartament prin moștenire, procedura de succesiune fiind finalizată în această perioadă”, este răspunsul de la Cotroceni.