Ionuţ Stroe (PNL), după ce UDMR a ieşit de la guvernare: "Suntem obligați să mergem înainte, cu sau fără UDMR"

Ionuţ Stroe, purtătorul de cuvânt al PNL, a declarat, după ce UDMR a ieşit de la guvernare, că "suntem obligaţi să mergem înainte".

Sursa foto: Hepta | Mediafax Foto / Alexandru Dobre

"Să știți că atât PNL cât și PSD au făcut un efort pentru a păstra această coaliție în formula inițială incluzând, bineînțeles, și UDMR", a declarat Ionuţ Stroe, într-un interviu pentru RFI.

Totodată, deputatul PNL, a declarat că UDMR a avut multe oferte serioase pe masă pe care le-au respins.

"Singurul care putea să se elimine de la guvernare era chiar UDMR însuși care, ați văzut bine, cel puțin în ultimele săptămâni, a condiționat în mod public prezența sa de obținerea sau păstrarea anumitor ministere. Au avut foarte multe oferte serioase pe masă, și de la noi și de la PSD, oferte firești în limita unei corecte proporționalități pe care fiecare trebuie să o avem în noua structură guvernamentală. Știți bine, am dimunuat numărul de ministere.

Oferte pe care, știți bine, le-au respins. În politică există un moment în care tragi linie și dacă vezi că unii nu mai vor să fie în echipă, evident ești obligat să găsești o nouă formula pentru a continua.

Am rămas, totuși, deschiși până în ultimul moment. Am avut ieri, știți foarte bine, și un vot care includea o variantă de colaborare cu UDMR, tocmai că am așteptat să rămână, să accepte noua formula de lucru, până în ultimul moment.

Noi mizăm totuși la o colaborare la nivel parlamentar. Nu ar fi pentru prima oară pentru că UDMR, chiar dacă au existat aceste dificultăți în ultimul moment, a dovedit maturitate. Putem să înțelegem, pe undeva, să înțelegem supărarea liderilor acestei formațiuni, dar ne asteptăm să existe o colaborare la nivel parlamentar.

Acuzațiile liderilor UDMR sunt nedrepte. Sunt nedrepte pentru că, știți bine, noi am preferat dialogul așezat, într-un cadru intern al coaliției. Dânsii, întotdeauna s-au exprimat public în legătură cu ceea ce PSD sau PNL avansa ca ofertă pentru a continua această guvernare. Nu aș comenta foarte mult aceste acuzații pentru că sunt total nedrepte. Niciodată, liberalii nu au condiționat prezența în acest guvern de menținerea vreunui portofoliu.

Niciodată, nici în plan public, nici în plan intern, nu am încercat să sugerăm măcar eliminarea UDMR de la guvernare. Ba din contra, noi am spus tot timpul că ne dorim o colaborare cu UDMR în continuare. Suntem membri ai aceleiași familii politice europene, PPE. Avem o experiență comună în guvernarea cu UDMR, nu de puține ori noi, liberalii, am colaborat cu ei.

Poate este doar o supărare de moment și noi mizăm în continuare pe maturitatea acestei formațiuni politice. Nu cred că este o foarte mare dramă. De altfel, nu aș intra în esența deciziei UDMR de a se situa în afara guvernării, pentru că, din punct de vedere electoral, ar putea ca lucrul acesta să-I ajute oarecum. Dar sunt chestiunile lor interne, le comentez mai puțin, vorbesc în numele PNL și bineînțeles și în numele coaliției, dacă sunt mandatat.

Nu! Noi ne dorim o colaborare la nivel parlamentar dar, încă o dată subliniez, nu putem aștepta la infinit, cum nu putem să nu realizăm această tranziție rapidă pe care ne-am asumat-o. Suntem obligați să mergem înainte, suntem obligați să guvernăm această țară. Am făcut eforturi pentru a păstra coaliția, și noi liberalii dar și social democrații, așa că suntem obligați să mergem înainte, cu sau fără UDMR.

Am rămas deschiși, știți foarte bine. Din punctul nostru de vedere, UDMR este o formațiune politică cu care putem conlucra și sunt sigur că o putem face la nivel parlamentar. Cu siguranță, nu s-au închis toate ușile", a mai precizat Ionuţ Stroe.