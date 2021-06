Irina Tănase, dezvăluiri despre abuzurile la care a fost supus Liviu Dragnea

Liviu Dragne a câștigat în instanță, iar zilele în care a fost împiedicat să muncească, cât timp se afla încarcerat, ar trebui să se considere zile lucrate.

Irina Tănase a vorbit, despre argumentul judecătorilor care au respins eliberarea condiționată a lui Liviu Dragnea.

"Acea conversație cu Anca Alexandrescu nu a avut niciodată scopul unui interviu și nici forma unui interviu (...) a fost o conversație privată (...) au fost elemente care arătau că a fost o conversație privată. Conversația a avut loc cu autorizația penitenciarului și cu supravegherea lor, cu mijloacele lor tehnice, am avut toate aprobările și totul s-a petrecut în condiții legale.

Problema acolo a fost că el a fost împiedicat să vorbească cu presa și la momentul acesta este împiedicat să vorbească cu presa, cred că este singurul deținut din România care are interzis să vorbească cu presa (...) Probabil că cineva s-a enervat că totuși a ieșit ceva din această conversație.

A doua zi, la penitenciar la Rahova au venit controale, agresiv. Cred că o lună sau două au fost controale, oamenii care au amenințat inclusiv conducerea pentru că au permis această discuție (...) Au terorizat tot personalul, toată lumea era îngrozită de presiunea enormă care se punea pe ei", a explicat Irina Tănase, la Antena 3.

Irina Tănase: "Am câștigat în instanță 49 de zile de muncă pe care le-ar fi conținut dacă ar fi fost lăsat să meargă"

"În urma controlului s-a decis ca el să fie retras de la muncă și să fie pedepsit prin a sta în cameră 23 de ore pe zi, o oră avea dreptul să iasă la plimbare într-o curte de patru metri, acoperită de betoane. Situația s-a prelungit timp de nouă luni.

Am demonstrat că nu am încălcat niciun articol (...) Am acționat în instanță și am câștigat 49 de zile de muncă pe care le-ar fi obținut dacă ar fi fost lăsat să meargă la muncă, în afara suspendării (...) A câștigat asta în instanță, dar a câștigat după ce s-a ținut comisia din penitenciar, deci practic nu au mai fost de folos", a mai precizat ea.

