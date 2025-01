Jandarmeria îl acuză pe Călin Georgescu că a mințit la televizor cu privire la angajații instituției, după procesul de la ICCJ

Călin Georgescu a participat joi la procesul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Sursa foto: Hepta/ Mediafax Foto/ Andreea Alexandru

Jandarmeria Capitalei dezminte informaţiile potrivit cărora jandarmii aflaţi joi în dispozitiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au plâns în faţa lui Călin Georgescu în legătură cu neplata orelor suplimentare.

''În această seară, pe un post de televiziune, domnul Călin Georgescu a afirmat că jandarmii aflaţi astăzi în dispozitiv la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie s-au plâns în faţa domniei sale în legătură cu neplata orelor suplimentare. Dezminţim categoric această informaţie'', a precizat DGJMB, joi seara.

Potrivit sursei citate, din verificările efectuate, niciun jandarm nu a purtat discuţii cu Călin Georgescu în interiorul sau exteriorul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Călin Georgescu a participat joi la procesul de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în care contestă anularea alegerilor prezidenţiale. În faţa clădirii unde s-a desfăşurat procesul s-au strâns peste 100 de persoane, cu steaguri şi portrete ale fostului candidat la prezidenţiale. Jandarmii au asigurat ordinea în zonă.

MApN îl acuză pe Georgescu că răspândește fake-news-uri folosite de propaganda rusă despre baza NATO de la Kogălniceanu

Și Ministerul Apărării Naționale a reacționat, joi, la mesajele transmise de Călin Georgescu în interviurile acordate în ultima perioadă, în care declară că baza NATO de la Mihail Kogălniceanu va fi folosită pentru a ataca Rusia și pentru a porni Al Treilea Război Mondial.

MApN spune că este o dezinformare care este aliniată campaniilor de propagandă ale Federației Ruse. De asemenea, explică motivul pentru care baza militară este modernizată și importanța sa într-un climat de securitate în care Rusia își atacă vecinii.

„Ministerul Apărării Naționale respinge speculațiile pe acest subiect, apărute în spațiul public românesc și internațional, prin care sunt vehiculate interpretări și scenarii manipulatorii, neconforme cu realitatea în privința proiectului de extindere a Bazei 57 Aeriană de la Mihail Kogălniceanu.

Investițiile programate pentru modernizarea și extinderea acestei baze militare a Armatei României vor avea ca rezultat primul element complet și complex de infrastructură aeroportuară construit de România după anul 1990, menită să îmbunătățească în mod semnificativ capacitățile de operare și de instruire ale Forțelor Aeriene Române și ale celor aliate în consolidării polului de securitate pe Flancul Estic al Alianţei”, transmite MApN.

Manipulările din spațiul public pe acest subiect sunt aliniate campaniilor de dezinformare și propagandă cu care Federația Rusă își susține atacurile hibride împotriva țărilor aliate.

Logica din spatele acestor încercări de distorsionare a adevărului este lesne de înțeles. În anul 2024, România a sărbătorit 20 de ani de la aderarea la NATO, obiectiv strategic împlinit prin voința suverană a poporului român. Apartenența la NATO asigură libertatea și prosperitatea românilor într-o societate democratică. Niciodată România nu a avut garanții mai puternice pentru suveranitatea și securitatea națională. NATO operează ca un instrument de amplificare si protejare a suveranității fiecăruia dintre membrii săi, nu doar în domeniul apărării și securității, ci în toate dimensiunile.

Toate evoluțiile care privesc dezvoltarea capacităților de descurajare și apărare ale României, inclusiv cele care privesc forțe și capabilități Aliate dislocate pe teritoriul național ca parte a măsurilor de consolidare a Flancului Estic, sunt fie legate de capacitatea forţelor armate ale României de a acționa interoperabil cu NATO, fie ca răspuns la evoluții concrete ale situației de securitate din regiune.

Este cât se poate de evident că apărarea și securitatea României nu sunt amenințate de Aliați și parteneri. Suveranitatea națională nu este o frază sau un concept speculativ, ci un complex de principii și acțiuni pe care statul român le exercită în mod suveran, atât prin acțiuni naționale, cât și în cadrul Alianței Nord-Atlantice, cea mai puternică instituție politico-militară cu caracter defensiv din istorie.

Realitatea pe care propaganda rusă și vectorii de propagare din spațiul public românesc și Euro-Atlantic încearcă să o acopere prin acțiuni de dezinformare și manipulare este că, începând din anii 2000, Federația Rusă s-a îndepărtat tot mai agresiv de spiritul parteneriatului cu comunitatea Nord-Atlantică, exprimat în Consiliul NATO-Rusia, organism de consultare în care Rusia a fost tratată de aliați de pe poziții egale și principiale. Respectând tradițiile sovietice, agresorul de la Kremlin denunță agresiuni închipuite, reînviind, cu mijloacele societății informaționale, mitul cetății asediate.”

Călin Georgescu a mințit că a fost invitat la învestirea lui Trump. Ambasadorul Andrei Muraru: Numele lui nu e pe lista oficială

Tot joi, ambasadorul României în Statele Unite ale Americii, Andrei Muraru, a dezmințit afirmațiile lui Călin Georgescu care a declarat că a fost invitat la ceremonia de investire a președintelui Donald Trump. Numele lui nu se regăsește printre persoanele invitate oficial de către Comitetul de Inaugurare și de către Departamentul de Stat al SUA, a comunicat Muraru.

Călin Georgescu a declarat că a fost invitat la ceremonia de învestire a președintelui Donald Trump, dar că a refuzat. Candidatul independent, care n-a prezentat nicio dovadă că a fost invitat, a declarat că nu s-a dus pentru că nu vrea să stea în genunchi în fața nimănui. „Nu, am primit invitație și am refuzat. Nu am de ce să mă duc. Mă duc ca om demn să reprezint poporul român cu demnitate și onoare. Nu te duci altcumva. Eu vă spun care este poziția mea. Poziția mea este că a venit momentul să nu mai stăm în genunchi în fața nimănui. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este părintele națiunii române, nu Rotschild și nici Soros. Să ne înțelegem foarte bine. Este problema fiecăruia ce crede. Eu spun doar ce trebuie făcut și în ceea ce cred cu toată ființa mea, și ceea ce crede și poporul român, drept dovadă zecile de mii de oameni în stradă”, a afirmat Georgescu.

"Referitor la declarația domnului Georgescu: Domnul Călin Georgescu nu a fost invitat la ceremonia de inaugurare, numele domniei sale nu se regăsește printre persoanele invitate oficial de către Comitetul de Inaugurare și de către Departamentul de Stat al SUA", a transmis ambasadorul român în SUA.

Muraru precizează că singurele invitații oficiale, adresate în numele președintelui-ales Donald Trump, au fost transmise din partea Comitetului de Inaugurare, prin Protocolul Departamentului de Stat al SUA, exclusiv șefilor de misiuni diplomatice acreditate la Washington.