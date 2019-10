Jocuri de culise înaintea moțiunii de cenzură. Liberalii uită subit că ALDE a fost la guvernare

Foto: gov.ro

Oana Zamfir a dezvăluit, marți, la „Obiectiv”, de la Antena 3, câteva dintre jocurile de culise purtate între grupurile parlamentare, înainte de depunerea moțiunii de cenzură împotriva Guvernului Dăncilă.

Astfel, într-o declarație a vicepreședintelui ALDE, deputatul Andrei Gerea, se arată cum a fost periată moțiunea de cenzură de toate referirile la faptul că din Guvernul Dăncilă, contestat acum, au făcut parte și miniștri ALDE.

„Noi am fost o balanță a guvernarii, ne-am impus de mai multe ori ca un factor ponderator. OUG 114 poate fi un exemplu foarte bun de ceea ce a insemnat ALDE in guvernare. Bineinteles ca au fost si niste discutii pe care le-am purtat (cu PNL, n.red.), ca doar nu era sa agreăm o motiune care ne-ar fi incriminat. Noi nu am avut o pozitie gresita in aceasta guvernare”, a declarat deputatul Andrei Gerea, vicepresedinte ALDE, pentru stiripesurse.ro.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a anunţat că moţiunea de cenzură va fi depusă în cursul zilei de marţi, la o oră care urmează să fie stabilită. El a arătat că nu are temeri legate de faptul că printre semnatarii moţiunii ar exista şi persoane care nu se vor prezenta la vot. Totodată, liderul liberal a menţionat că numărul total de semnături va fi anunţat cu exactitate în momentul depunerii moţiunii, reamintind că joia trecută existau 237 de semnături, dar şi că se poartă în continuare negocieri.

