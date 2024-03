Jocurile puterii din România. Cine sunt actorii cheie și ce interese sunt la mijloc înainte de alegeri

Jocurile puterii din România încep să iasă la iveală. Antena 3 CNN scoate la iveală actorii politici cheie și interesele care sunt la mijloc înainte de alegerile din acest an.

S-au întors vremurile filmărilor paparazzi ce deconspiră sfaturi secrete și, în ultima vreme, în special liberalii pare că nu prea mai au unde să se ascundă. La întâlnirea dintr-un restaurant select din Capitală, la etajul 25 al unui hotel de lux, au venit mai întâi milionarul Altex, Dan Ostahie și cel care tot este acuzat în ultima vreme că ar fi devenit aranjorul din PNL, Remus Borza, consilier personal al președintelui PNL.

După jumătate de oră, apare și Nicolae Ciucă dar apar și imaginile în presă, inclusiv cu detalii că la masă s-ar fi băut unul dintre cele mai exclusiviste vinuri de pe planetă, Petrus, de peste 3.400 de euro sticla. Nicolae Ciucă, a declarat însă că a fost vin românesc.

"Este, probabil, momentul să lămurim un fake-news grosolan, în primul rând că nu știu dacă pe mine m-a văzut lumea frecventând des restaurante.

A fost o discuție pe care am avut-o cu un om de afaceri, iar vinul acela vă pot spune cu toată responsabilitatea că a fost unul românesc. Eu acum am aflat că există vin atât de scump. Când am auzit că există o sticlă de vin care costă atât de mulți bani m-am gândit la cât de prețios ar putea să fie vinul de acasă, de la mama. Sticla pe care am băut-o costa undeva la 370 de lei. Era vin de Recaș", a spus Nicolae Ciucă.

Jurnaliștii Gândul spun că s-ar fi discutat ca milionarul Ostahie să fie candidatul PNL pentru Primăria Generală a Capitalei. Din declarațiile lui Nicolae Ciucă nu prea s-a înțeles: ba că nu, ba că nu e exclus.

Remus Borza, consilierul său, însă, a zis că este o chestiune de notorietate publică deja și că Dan Ostahie va fi cuprins în sondaje, împreună cu alte variante. Iar de aici s-a pornit o adevărată furtună de informații pe surse, cum că liberalii au pus ochii pe mai mulți milionari importanți și i-ar vrea pe listă.

Dan Ostahie, cu o avere estimată la peste 340 de milioane de euro – pentru Primăria Generală a Capitalei. Dan Șucu, milionarul Mobexpert, cu peste 140 de milioane de euro, tot pentru Primăria Generală, dar care cică ar fi refuzat din start, complet neinteresat de subiect. Sau Cristina Bâtlan, milionara Musette, celebră pe rețelele de socializare

În privința Primăriei Capitalei, Marcel Ciolacu a ieșit imediat și s-a impus vehement: candidatul, dacă va fi comun, trebuie să fie un om cu experiență în administrația locală și să fie membru de partid. Așa că au intrat înapoi în joc și Gabriela Firea de la PSD și Sebastian Burduja de la PNL, dar și multe alte nume pe surse ce ar fi sondate de ambele partide.

Cine este Remus Borza, mâna dreaptă a lui Nicolae Ciucă și cel care a băgat Hidroelectrica în insolvență

Cât despre PNL și bârfele care se extind privind așa-zisul aranjor de lângă Nicolae Ciucă, Remus Borza nu este deloc străin nici de tabăra PSD-istă. A fost pus, în mandatul de premier al lui Victor Ponta, administrator la Oltchim și Hidroelectrica, devenind celebru cu schema băgării în insolvență a Hidroelectrica pentru a scăpa de contractele păguboase cu băieții deștepți din energie – lucru care s-a și întâmplat cu succes – pentru ca apoi să o și aducă pe profit.

A fost și consilier al premierului, tot PSD, Viorica Dăncilă, funcție din care a plecat, concediat, cu scandal. Dat ca fiind un om cu multe cunoștințe în sistem și înfipt, ca atitudine - despre Borza se spune acum că ar trage sfori să-și pună oamenii cât mai sus pe toate listele, reușind chiar să-i dea la o parte și pe favoriții lui Ciucă și că, din cauza sa, s-ar fi ajuns la multe tensiuni în interiorul PNL, inclusiv la certuri și nervi.

Primarul Capitalei, la fel de important ca președintele României

Nervii și lupta pentru locuri pe listă reprezintă, de altfel, predicatul principal al acestor zile, în PSD și PNL. Fiindcă se joacă inclusiv candidatura la Președinția României, fiind strâns legată de candidatul la Primăria Generală a Capitalei. Fiindcă Primarul General reprezintă, monedă de schimb pentru candidatura la Cotroceni.

Un partid să aibă Primarul General, iar celălalt candidatul pentru Președinție. Așadar, PSD vrea să joace această monedă pentru a primi un angajament ferm și pentru Cotroceni. Și să fiți siguri: funcția de Primar General al Capitalei este aproape la fel de importantă, pentru partide, ca cea de Președinte al României. O funcție pentru care și sistemul pare să aibă interes. Așa susțin și cei care au fost cotați drept oamenii cu cele mai bune șanse.

Dosare fabricate pentru îndepărtarea candidaților la Primăria Capitalei

Gabriela Firea, când își dădea demisia din funcția de ministru al Familiei, în vara anului trecut, din cauza scandalului azilelor groazei, spunea, cu subiect și predicat, că adevăratul scop este să nu mai candideze pentru Primăria Capitalei.

Acum, Cristian Popescu Piedone acuză același lucru fiindcă, la 48 de ore după ce și-a anunțat intenția de a candida pentru Primăria Generală, ANI a sărit să spună că l-a găsit incompatibil, pentru că a semnat numirea ginerelui său ca membru al Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale. Doar că decizia a fost votată de Consiliul Local Sector 5, Piedone doar semnând ce au votat consilierii locali.

PSD ar fi mutat alegerile prezidențiale în septembrie pentru Mircea Geoană

Pe de altă parte, PSD trage tare să obțină o înțelegere de candidat comun PSD-PNL acesta să fie Marcel Ciolacu. Doar că, și dacă va obține asta, Marcel Ciolacu și PSD s-ar putea să primească un șah de la Mircea Geoană, cel pentru care se spune că PSD ar fi mutat alegerile prezidențiale în septembrie, ca să nu poată candida, deoarece mandatul de Secretar General Adjunct NATO i se termină în octombrie.

Numai că, surpriză! Mircea Geoană anunță că este foarte probabil să plece de la NATO mai devreme!! Fiind o cutumă ca secretarul general și adjunctul să nu plece amândoi odată, ci pe rând.

Chestiunea care nu se poate întâmpla în această toamnă este ca Jens Stotenberg și eu, adjunctul domniei sale, să plecăm în același timp. El pleacă la 1 octombrie. Deci, eu, pentru a putea să asigurăm continuitate și succesiune la vârful alianței, va trebui să plec fie mai devreme, fie mai târziu. Ambele variante sunt astăzi pe masă.

Alte voci, însă, spun că esențial ar putea fi un telefon pe care, dacă îl primesc liderii celor două partide, totul se va aranja de urgență iar candidatul va fi o surpriză.