Kelemen Hunor anunţă că majorarea taxelor ar fi "o decizie sinucigașă". Ce spune despre impozitarea proprietăților la valoarea de piață

Kelemen Hunor anunţă că majorarea taxelor ar fi "o decizie sinucigașă". Foto: Agerpres

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, luni seară, că orice majorare a impozitelor și taxelor în 2027 ar fi "o decizie sinucigașă". În privinţa taxelor locale, acesta a reamintit că au fost deja majorate la începutul anului 2026, ceea ce pentru el a reprezentat "experiența cea mai crudă, cea mai brutală, nemaivorbind că am fost păcălit undeva prin noiembrie". Kelemen Hunor respinge impozitarea proprietăților la valoarea de piață în 2027. "Nu este administrația pregătită pentru așa ceva și nici nu trebuie crescute anul viitor", a spus liderul UDMR la Digi24.

Kelemen Hunor a declarat că UDMR nu susţine creşterea taxelor şi impozitelor în 2027.

"Trebuie să spună cei care guvernează. Eu cred că orice majorare pentru 2027 a impozitelor și a taxelor este o decizie sinucigașă. Societatea, economia și cetățenii nu mai suportă, nu au de unde. Deci eu cred că orice majorare ar fi o greșeală de neiertat pentru cei care guvernează. Noi nu vom susține, nu am susține creșterea taxelor, impozitelor în 2027 în niciun fel", a afirmat Kelemen pentru sursa amintită, adăugând că taxele locale au fost deja majorate foarte mult în 2026:

"Când l-am întrebat pe domnul secretar de stat, în ședința coaliției: Aveți simulările făcute? Da. Cu cât vor crește taxele și impozitele locale? Și a zis: maxim 70% și atunci am spus: Ok. Nu am cerut să văd și eu simulările, am avut încredere în ei și ne-am trezit cu 120, cu 200, cu 300% creștere. De aceea, spun că a fost pentru mine o experiență crudă și a trebuit să revenim în februarie să mai echilibrăm un pic. Din punctul meu de vedere, nu trebuie crescute în 2027 taxele locale. Impozitele locale au fost crescute anul trecut, mult, mult, mult peste așteptările oamenilor și mult peste suportabilitatea societății".

Kelemen Hunor nu este de acord cu impozitarea proprietăților la valoarea de piață, anul viitor, şi consideră că o astfel de decizie ar fi o greşeală:

"Ceea ce se vorbește despre prețul de piață, iarăși e o chestie trasă un pic de păr. Astăzi, e greu de stabilit și există preț de piață pentru același apartament sau pentru aceeași proprietate, în funcție de în ce zonă este sau în ce localitate este, în ce județ este, total diferită. Deci nu poți să mergi, e greu să mergi.

Nici pe grila notarială nu se poate merge. Nu este administrația pregătită pentru așa ceva și nici nu trebuie crescute anul viitor. E adevărat, anul trecut, veniturile la autoritățile locale au mai crescut după creșterea taxelor și, ok, banii sunt folosiți pentru autoritățile locale, pentru comunitățile locale, dar asta este creșterea ce s-a putut suporta. Nu se mai poate.

Eu aici sunt de acord cu Alex Nazare și cu cei care spun că nu, nu trebuie și ar fi o iarăși o greșeală".