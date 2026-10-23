Ce se întâmplă cu taxele pe locuințe în 2027. PSD spune că se opune impozitării la valoarea de piață. Măsura, în programul de guvernare

Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Getty Images

Partidul Social Democrat a transmis, vineri, că nu susține impozitarea proprietăților la valoarea de piață, care ar fi urmat să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027. „Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, a transmis partidul, într-un comunicat oficial. Deși PSD se opune acestei măsuri, ea se află în programul de guvernare al noului Cabinet și a fost stabilită, în 2021, prin PNRR.

„PSD nu susține creșterea impozitelor pe locuință la valoarea de piață, pe care Guvernul Bolojan o prevăzuse pentru 1 ianuarie 2027 și care ar fi determinat majorări de până la 27 de ori mai mari decât cele plătite în prezent de cetățeni.

PSD s-a angajat să schimbe direcția de guvernare, iar primele decizii susținute de miniștrii social-democrați vor viza oprirea politicilor de austeritate inițiate în guvernarea precedentă.

În același timp, PSD va respinge și va demasca excesele populiste prin care se încearcă exploatarea electorală a nemulțumirilor justificate ale cetățenilor. PSD nu-i va amăgi pe români că vor primi case de 35.000 de euro, dar nici nu-i va pedepsi cu impozite de 27 ori mai mari pe casele în care locuiesc”, a transmis partidul.

PSD subliniază, despre măsură care a fost stabilită în 2021 ca parte a PNRR, că „România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc”.

„PSD amintește că impozitarea locuințelor la valoarea de piață a fost stabilită în 2021, de către guvernarea PNL-USR, care a realizat Planul Național de Redresare și Reziliență și pe care l-a transmis Comisiei Europene, fără o consultare prealabilă a Parlamentului României.

PSD consideră că România trebuie să-și respecte angajamentele față de Uniunea Europeană, în baza cărora beneficiază de fonduri europene, însă modalitățile de implementare a acestor angajamente trebuie aibă în vedere protejarea categoriilor vulnerabile și clasa de mijloc din țara noastră.

Reformele nu au sens dacă îi împovărează pe românii cu venituri mici și medii”, mai spune PSD.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus, joi, că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață „nu se poate aplica de anul viitor, pentru că nu mai este timp fizic”, deoarece nu s-au făcut calculele și simulările necesare.

„Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

Programul de guvernare prevede trecerea treptată la impozitarea locuințelor în funcție de valoarea de piață, însă specialiștii spun că reforma va fi greu de aplicat. Acesta prevede reformarea impozitului pe proprietate prin trecerea graduală la valoarea de piață, până la finalul procesului de consolidare fiscală. Documentul nu precizează însă o dată exactă pentru aplicarea integrală a reformei. De asemenea, din formulare nu reiese cu cât ar crește concret impozitul și nici că toate locuințele ar avea aceeași majorare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul Finanțelor a explicat că mai sunt de clarificat numeroase aspecte tehnice privind funcționarea aplicației necesare implementării noului sistem de impozitare.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.

Discuțiile privind trecerea la impozitarea la valoarea de piață au început de mai mulți ani, însă aplicarea reformei a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul unor dificultăți politice, tehnice și logistice.