Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu se va aplica de la 1 ianuarie 2027. Nazare: „Am modificat jalonul PNRR”

1 minut de citit Publicat la 18:25 19 Oct 2026 Modificat la 18:25 19 Oct 2026

Impozitarea proprietăților la valoarea de piață nu se aplică de la 1 ianuarie 2027. Nazare: „Am modificat jalonul PNRR”. Foto: Agerpres

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

„Nu vom aplica în 2027 impozitarea proprietății la nivelul de piață. Deci acest lucru nu se va întâmpla din 2027. Sunt foarte multe supoziții sau discuții legate de tipul de impozitare a proprietății în 2027. Nu se va aplica din 2027”, a declarat Alexandru Nazare, la finalul audierilor din comisiile reunite ale Parlamentului.

Ministrul Finanțelor a explicat că mai sunt de clarificat numeroase aspecte tehnice privind funcționarea aplicației necesare implementării noului sistem de impozitare.

„Mai sunt foarte multe aspecte de reglat la modul în care va funcționa această aplicație. Am modificat jalonul prin discuții cu Comisia Europeană. Vom stabili ce anume va fi aplicat pentru 2027, la fel, când vom elabora bugetul”, a precizat Nazare.

Ce presupune reforma fiscală

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.

Discuțiile privind trecerea la impozitarea la valoarea de piață au început de mai mulți ani, însă aplicarea reformei a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul unor dificultăți politice, tehnice și logistice.

Una dintre cele mai importante provocări ale reformei este reprezentată de modul în care va fi determinată valoarea fiecărui imobil. Sistemul informatic prevăzut în PNRR trebuie să permită implementarea unui model automat de evaluare a proprietăților imobiliare.

Procesul este însă mai dificil în localitățile în care au loc puține tranzacții imobiliare și, implicit, există mai puține date disponibile pentru determinarea valorilor de piață.

În mediul rural se adaugă problemele legate de cadastru și de informațiile disponibile despre construcții. În mediul urban, sistemul trebuie să poată surprinde diferențele dintre proprietăți aflate chiar în aceeași zonă.

De exemplu, valoarea unui apartament dintr-un bloc vechi poate fi diferită de cea a unui apartament nou, chiar dacă suprafața și localizarea sunt apropiate.