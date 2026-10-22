Impozitarea locuințelor la valoarea de piață. Olguța Vasilescu, despre măsura prinsă în programul de guvernare: „Taxele sunt deja mari”

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu. Foto: Agerpres

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a spus joi că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață „nu se poate aplica de anul viitor, pentru că nu mai este timp fizic”, deoarece nu s-au făcut calculele și simulările necesare. „Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari”, a spus ea, la Antena 3 CNN.

„E deja o negociere cu OCDE pe care România și-a asumat-o ca să se întâmple acest lucru, dar eu nu cred că se va aplica de la 1 ianuarie, din același motiv pentru care nu s-a aplicat în vremea guvernului Ciucă, și anume pentru că autoritățile locale nu au făcut încă calculele și este foarte puțin timp până la sfârșitul anului. De altfel, nici măcar nu trebuie să așteptăm sfârșitul anului, pentru că noi ar trebui să punem în dezbatere publică acum, în luna octombrie-noiembrie, deci cu o lună înainte de sfârșitul anului, noua grilă de impozitare pentru anul viitor. Deci timpul fizic nu mai există ca să se poată face asta. Este iarăși o marotă scoasă acum ca să se arate că și acest guvern mărește taxele. Nu e vreo taxă nouă, este o taxă deja existentă”, a spus Lia Olguța Vasilescu.

Ea a subliniat că, după o simulare la Primăria Craiova, a luat decizia ca „taxele anul viitor să nu crească deloc”.

„Am făcut deja câteva simulări la Primăria Craiova și pe ceea ce ar însemna acest lucru. Am luat un apartament cu o suprafață medie, unde creșterea era în jur de 10%, dar, încă o dată, vreau să vă spun că nu cred că se va aplica, pentru că nu există timpul fizic.

Deci, la Craiova, dacă ar fi să se aplice, prin absurd, dumneavoastră spuneți că nu se va aplica de anul viitor. Dacă s-ar aplica, ar însemna o majorare de doar 10%? Eu spun cu certitudine că nu se poate aplica de anul viitor, pentru că nu mai este timpul fizic, dar, așa cum am făcut noi calcule împreună cu colegii de la Direcția de Impozite și Taxe, pe un apartament mediu, creșterea era în jur de 10%, nu mai mult de 10%, dar este o creștere.

Noi am luat hotărârea la Craiova ca taxele anul viitor să nu crească deloc, pentru că legea ne permite acum să nu mai aplicăm inflația și am spus că deja sunt suficient de mari ca să mai venim și noi cu vreo taxare în plus”, a sublinat ea.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul Finanțelor a explicat că mai sunt de clarificat numeroase aspecte tehnice privind funcționarea aplicației necesare implementării noului sistem de impozitare.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.