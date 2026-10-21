Ce ar însemna impozitul la valoarea de piață. Economist: "Taxa pe o casă în București ar putea ajunge la 12.000 de euro pe an"

Impozitul pentru o casă de 150 de metri pătrați din centrul Bucureștiului ar putea crește de la aproximativ 200 de euro la 12.000 de euro pe an, dacă statul trece la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață, a avertizat miercuri la Antena 3 CNN consultantul fiscal Gabriel Biriș. FOTO: Getty Images

Impozitul pentru o casă de 150 de metri pătrați din centrul Bucureștiului ar putea crește de la aproximativ 200 de euro la 12.000 de euro pe an, dacă statul trece la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață, a avertizat miercuri la Antena 3 CNN consultantul fiscal Gabriel Biriș, fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor. La rândul său, rectorul SNSPA, Remus Pricopie, a considerat că este "inadmisibil" ca persoanele în vârstă care locuiesc de o viață în aceeași casă să ajungă în situația de a nu-și mai putea plăti taxele. Avertismentele vin în contextul în care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că noul sistem de impozitare nu va fi aplicat de la 1 ianuarie 2027, așa cum era prevăzut inițial.

"Riscul este la impozitele pe locuințe, unde legislația a fost făcută varză în ultima perioadă. Dacă vor insista cu ceea ce am criticat mereu, adică impozitarea la valoarea de piață, va fi haos. Vom ajunge în situația în care oamenii care s-au născut și locuiesc în centrul orașului vor fi nevoiți să-și vândă casele.

De exemplu, în Sectorul 1, valoarea de referință s-ar putea înzeci.

Eu locuiesc pe o stradă din centru unde sunt astfel de case. Astăzi, impozitul pentru o asemenea casă, cu tot cu teren, este de 800-900 de lei pe an. Dacă va fi impozitată la valoarea de piață, cu cotele de acum, vom avea un impozit de aproximativ 1.500 de euro pe an, plus taxa pe lux, care ar mai adăuga încă 10.000 de euro. Deci de la 200 la 12.000 de euro este o distanță mare pentru o casă de 150 mp.", a declarat Gabriel Biriș, consultant fiscal și fost secretar de stat în Ministerul Finanțelor.

"Vorbim despre decizii deja adoptate în 2025 și 2026, care vor avea consecințe în 2027. În România, încă de la criza din 2009, ne-am obișnuit să reglementăm fără să gândim. De exemplu, faptul că o persoană în vârstă, care locuiește de o viață întreagă într-o casă, ar putea ajunge în situația de a nu-și mai putea plăti taxele este inadmisibil. Trebuie făcută diferența între cineva care deține o proprietate de o viață și cineva care face diverse afaceri ca persoană fizică", a declarat Remus Pricopie, rectorul SNSPA.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat luni că impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață nu va fi introdusă în România de la 1 ianuarie 2027. Nazare a spus că jalonul aferent reformei a fost modificat în urma discuțiilor cu Comisia Europeană, iar autoritățile urmează să stabilească măsurile fiscale aplicabile în 2027 odată cu elaborarea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul Finanțelor a explicat că mai sunt de clarificat numeroase aspecte tehnice privind funcționarea aplicației necesare implementării noului sistem de impozitare.

Trecerea la impozitarea proprietăților în funcție de valoarea de piață era programată inițial pentru 1 ianuarie 2027, odată cu operaționalizarea sistemului e-Proprietatea. Implementarea e-Proprietatea era prevăzută în jalonul 237 din PNRR, precum și în angajamentul fiscal-bugetar asumat de Guvernul României în decembrie 2024 și aprobat ulterior de Comisia Europeană.

Discuțiile privind trecerea la impozitarea la valoarea de piață au început de mai mulți ani, însă aplicarea reformei a fost amânată în repetate rânduri, pe fondul unor dificultăți politice, tehnice și logistice.

Una dintre cele mai importante provocări ale reformei este reprezentată de modul în care va fi determinată valoarea fiecărui imobil. Sistemul informatic prevăzut în PNRR trebuie să permită implementarea unui model automat de evaluare a proprietăților imobiliare.

Procesul este însă mai dificil în localitățile în care au loc puține tranzacții imobiliare și, implicit, există mai puține date disponibile pentru determinarea valorilor de piață.

În mediul rural se adaugă problemele legate de cadastru și de informațiile disponibile despre construcții. În mediul urban, sistemul trebuie să poată surprinde diferențele dintre proprietăți aflate chiar în aceeași zonă.

De exemplu, valoarea unui apartament dintr-un bloc vechi poate fi diferită de cea a unui apartament nou, chiar dacă suprafața și localizarea sunt apropiate.