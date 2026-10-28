Kelemen Hunor, despre gaura din buget: „Eu nu cred că există grea moștenire. Nicio creștere de taxe nu va avea susținerea noastră”

Kelemen Hunor. sursa foto: Agerpres

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, pune la îndoială existența „găurii” de 40 de miliarde de lei invocate de social-democrați și sugerează că tema ar putea fi un narativ politic al PSD, prin care partidul pregătește terenul pentru o perioadă dificilă, în care nu vor mai fi bani. Liderul UDMR avertizează totodată că partidul său nu va susține nicio creștere de taxe și impozite, indiferent de forma în care Guvernul ar încerca să o adopte.

Kelemen Hunor recunoaște că este posibil să fi rămas plăți neachitate de la fostul Executiv, în condițiile în care un guvern interimar nu putea face rectificare bugetară, însă spune că nu a văzut cifrele și respinge ideea unei „grele moșteniri”, pe care o leagă mai degrabă de deficitul ridicat al ultimilor ani.

„Eu habar nu am. Sincer să vă spun, nu am văzut eu datele. Probabil să fie niște bani care nu au fost plătiți, fiindcă Guvernul interimar nu avea cum să plătească, nu putea să facă rectificare, nu putea să facă niște proiecte de legi, ordonanțe de urgență. Deci, eu sunt convins că au rămas anumite chestiuni neplătite, fiindcă fără rectificare, și în sistemul sanitar, și în celelalte sisteme, probabil că sunt. Nu e grea moștenire... grea moștenire e de la deficitul de 10%”, a declarat liderul UDMR.

Întrebat de ce apare această temă la doar o săptămână după instalarea noului Guvern, Kelemen a precizat că explicația trebuie căutată la liderul PSD.

„Nu știu. Trebuie să îl întrebați pe domnul Grindeanu. Habar nu am. Nu știu dacă inventează domnul Grindeanu, poate să fie un narativ politic (...) să pregătească terenul pentru perioada care urmează, (...)pentru perioada dificilă, că bani mai mulți nu o să fie. Dar nu știu, nu îmi dau seama, fiindcă nu l-am întrebat pe domnul Grindeanu”, a explicat el.

Liderul UDMR a refuzat să comenteze promisiunile făcute de PSD și a insistat că nu crede în existența unei moșteniri grele, amintind de perioada de la sfârșitul anilor ‘90, când a intrat în politică și când situația economică a țării era mult mai gravă.

„Da, dar eu nu am făcut și nu am să fac analize pe declarațiile astea. Eu nu cred că există grea moștenire. Deci eu, când am început politica acum câțiva ani, era o perioadă dificilă, gaura cu deficitul bugetar era așa de mare, că stăteam și nu vedeam unde-i marginea deficitului. Era prin ‘97, plus inflația. Era așa, te uitai în prăpastie și nu vedeai unde cade leul. Deci, din acest punct de vedere, avem o experiență cu moștenirea și cu deficitul, cu situații grele, dar când ești la guvernare trebuie să rezolvi”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă, asemenea ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, crede că nu există un „cufăr cu galbeni” la minister, liderul UDMR a răspuns scurt: „M-a surprins declarația lui Alex Nazare. Sigur că nu există”.

„Nicio creștere de taxe nu va avea susținerea noastră”

Kelemen Hunor a fost categoric în privința taxelor și a spus că UDMR nu va susține nicio majorare, chiar dacă Guvernul ar alege să o impună printr-o ordonanță de urgență, prin proiect de lege sau prin asumarea răspunderii.

„Nicio creștere de taxe nu va avea susținerea noastră. Ce face după aceea Guvernul? Eu nu am ce să vă spun, fiindcă ce poate iniția Guvernul? Ordonanță de urgență. Și atunci Parlamentul este pus în fața situației îndeplinite, sau proiect de lege, sau asumare. Dacă face o ordonanță de urgență, noi o putem modifica abia mai târziu în Parlament, dar nicio creștere de taxe și impozite nu va avea susținerea noastră. Atâta pot să vă spun astăzi. Nu e nevoie, nu e acceptabilă. Nu am analiză astăzi, nu am acces la cifre. Eu aștept acel raport, să vedem ce dorește să facă Guvernul în fața Parlamentului, și sunt convins că acele cifre ne vor arăta situația și direcția”, a afirmat el.

În privința pensiilor și salariilor, liderul UDMR consideră că Guvernul este obligat să găsească bani pentru indexări fără să crească taxele și propune ca, dacă Executivul vrea totuși să își asume răspunderea, să o facă pe o nouă lege a salarizării, care să corecteze dezechilibrele din sistemul actual.

„Da, sigur, trebuie să găsească bani, fiindcă, fără creștere de taxe și impozite, trebuie să găsească acei bani. Deci trebuie crescute pensiile, conform legii, cu inflația din 2025, și salariile din sistemul bugetar, care au fost înghețate. Și aici vorbim doar de indexare, nu vorbim de o creștere diferită. Ar fi trebuit, și ar fi bine, să vină Guvernul, dacă dorește totuși o asumare, să fie pe legea salarizării. Cu mici modificări se poate ajunge (la un consens – n.r.), fiindcă acolo necesarul ar fi de 10, 11, maxim 12 miliarde, dar măcar pui o piramidă corectă și scoți dezechilibrele din sistemul actual. Dacă nu faci acest lucru, tot 10-11 miliarde dai pe indexarea salariilor, dar păstrezi dezechilibrele. Atunci mai bine vii cu asumare înainte de proiectul de buget și ai o lege unitară”, a explicat Kelemen Hunor.

PSD condiționează rectificarea de prezentarea situației reale a bugetului

Declarațiile liderului UDMR vin în urma scandalului din Guvernul Niculescu dinaintea rectificării bugetare: social-democrații au amenințat că nu vor susține nicio rectificare până când ministrul Finanțelor nu va prezenta public situația reală a bugetului, după o întâlnire de marți între Sorin Grindeanu și Alexandru Nazare.

Potrivit surselor Antena 3 CNN, datele discutate la întâlnire arată 5 miliarde de lei plăți în așteptare pentru concediile medicale, 15 miliarde de lei pentru lucrări executate, dar încă nefacturate, 5 miliarde de lei pentru plăți către magistrați și între 10 și 12 miliarde de lei necesare pentru funcționarea statului până la sfârșitul anului.

La acestea se adaugă o problemă de aproximativ 40 de miliarde de lei legată de construcția bugetului pe 2026, care a fost fundamentat pe o creștere economică de peste 2,1%, în timp ce datele prezentate marți indică o contracție de 0,7% a economiei în acest an.

Ministrul Finanțelor ar putea prezenta situația bugetară joi, înainte sau după ședința de Guvern, iar Sorin Grindeanu ar putea avea miercuri o întâlnire cu premierul Luca Niculescu și cu Alexandru Nazare.

Întrebat despre această gaură bugetară, premierul nu a vrut să o comenteze, dar a spus că i se pare logic să se știe cum stau finanțele țării și că rectificarea este, în același timp, urgentă.