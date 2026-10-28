Kelemen Hunor: În Danemarca „a durat 30 de ani ca să iasă așa cum trebuie”. Comasarea fără referendum ar încălca acorduri internațional

Kelemen Hunor. sursa: captură video Antena 3 CNN

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, avertizează că reforma administrativ-teritorială pe care PSD vrea să o treacă prin asumarea răspunderii Guvernului nu poate fi făcută peste voința comunităților locale și spune că orice comasare a localităților ar trebui să treacă printr-un referendum și să se bazeze pe o analiză detaliată, nu pe decizii luate în grabă.

Liderul UDMR a reacționat după ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că îi va cere premierului Luca Niculescu ca Guvernul să își angajeze răspunderea în Parlament, până în martie 2027, pe reforma administrativ-teritorială, care ar presupune comasarea localităților mici și, implicit, reducerea numărului de primării.

„Deci, trebuie să vedem detaliile, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poți să sari peste comunități. Trebuie referendum. Și, până când nu vedem o analiză detaliată, eu nu pot să spun mai mult”, a declarat Kelemen Hunor.

Liderul UDMR nu respinge ideea în sine și admite că, în cazul localităților foarte mici, există spațiu pentru schimbări, cu condiția ca acestea să fie gândite pe termen lung. Kelemen a dat ca exemplu Danemarca, unde comasarea s-a făcut voluntar și a durat decenii.

„Se poate orice, dacă e făcut cu cap. În Danemarca s-a făcut comasarea localităților, voluntar, și e o țară unde lucrurile se fac bine gândite și bine proiectate. A durat 30 de ani ca să iasă așa cum trebuie, fiindcă nu faci nici pentru PSD, nici pentru UDMR, nici pentru alte partide, faci pentru oameni”, a explicat el.

Întrebat dacă o asumare a răspunderii pe acest proiect ar putea afecta drepturile minorităților și dacă ar însemna încălcarea înțelegerii politice care conține un paragraf despre respectarea acestor drepturi, Kelemen Hunor a invocat angajamentele internaționale ale României, care impun atât consultarea cetățenilor, cât și păstrarea echilibrului etnic din comunități.

„România este parte, cel puțin, în două acorduri internaționale: Carta Autonomiei Locale și Carta Drepturilor Minorităților Naționale. Ambele conțin câteva prevederi legate de astfel de modificări și spun că prin referendum trebuie făcut, pe de o parte. Pe de altă parte, nu poate fi schimbat procentul etnic în urma reformei administrative. Deci, sunt două chestiuni principale”, a spus liderul UDMR.

Kelemen a precizat totodată că Uniunea nu a discutat până acum detaliile reformei cu social-democrații și a reamintit că poziția UDMR pe acest subiect nu s-a schimbat de-a lungul anilor.

„Dar noi nu am intrat în detalii, noi nu am discutat nici cu PSD, nici cu Luca Niculescu despre această reformă. Deci, eu spun în felul următor: România are nevoie de o reformă administrativă, dar acea reformă trebuie făcută extrem de bine gândită”, a adăugat el.

429 de primării, în zona de risc

Discuția despre reorganizarea administrativă a revenit în prim-plan după ședința conducerii PSD de luni, în care partidul a decis să propună două reforme majore: comasarea localităților mici și reducerea numărului de agenții guvernamentale, alături de reorganizarea sau chiar desființarea unor companii de stat care produc pierderi. Coordonatorul reformei administrativ-teritoriale din partea PSD va fi europarlamentarul Dragoș Benea.

În România există 429 de localități cu cel mult 1.500 de locuitori, pragul despre care a vorbit recent ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica, la audierile din Parlament. Cele mai multe se află în Alba (27), Caraș-Severin și Hunedoara (câte 26) și Cluj (25), urmate de Mehedinți și Olt (câte 23), Dolj (21) și Teleorman (20).

Ministrul Dezvoltării a prezentat însă comasarea acestor localități drept una voluntară, care ar presupune organizarea unor referendumuri, iar comunitățile care acceptă unirea ar urma să primească prioritate la finanțarea investițiilor, așa cum prevede și programul de guvernare. Proiectul anunțat de Sorin Grindeanu merge mai departe și presupune comasarea localităților prin lege, după criterii care nu au fost încă stabilite.

Și alți reprezentanți ai UDMR au criticat inițiativa. Deputatul Csoma Botond a calificat-o drept o măsură antidemocratică și a avertizat că reorganizarea nu ar trebui făcută fără acordul oamenilor și nici în detrimentul ponderii etnice a comunității maghiare.

Rezerve a exprimat și PNL. Liderul senatorilor liberali, Daniel Fenechiu, a spus că reorganizarea administrației este necesară, dar a atras atenția că pragul de populație nu este clar, în condițiile în care s-a vorbit atât de 3.000, cât și de 5.000 sau 7.000 de locuitori.