Kelemen Hunor: „Nu ne schimbăm opinia despre susţinerea guvernului la fiecare jumătate de oră. Cerem de la PNL şi USR să termine cu acuzaţiile, cu jignirile”

„Vineri am avut mai multe şedinţe in structurile interne ale Uniunii. Mai întâi cu preşedinţii organizaţiilor judeţene ai UDMR, iar apoi în şedinţa online a Consiliului Reprezentanţilor Unionali am luat decizia să continuăm munca împreună cu PNL într-un guvern minoritar.

Suntem conştienţi de faptul că astăzi încă nu există majoritate pentru învestirea guvernului în parlament, dar considerăm că este important să fim consecvenţi. Noi nu ne schimbăm opinia despre susţinerea guvernului la fiecare jumătate de oră. Cerem de la colegii noştri de la PNL şi USR să termine cu acuzaţiile, cu jignirile, pentru că nu aceasta este direcţia bună! Ţara nu va deveni astfel mai bună, doar rupturile vor deveni mai adânci în societate. Nu mai este timp de pierdut, trebuie să stăm la masa negocierilor, şi trebuie să deschidem o perspectivă mai lungă, mai largă. Avem valul patru al pandemiei, bugetul pentru anul viitor, proiectele asumate din PNRR care trebuie pregătite, rezolvate!”, a scris Kelemen Hunor, vineri pe Facebook.

Acesta a mai spus că UDMR îşi asumă guvernare.

„Deci ne asumăm guvernarea: avem realizări, de care suntem mândri, deoarece deservesc întreaga societate, dar avem şi alte proiecte. În urma negocierilor, UDMR va primi conducerea unui portofoliu nou; conform şedinţei de vineri al Consiliul Permanent al Uniunii propunerile sunt: Kelemen Hunor viceprim-ministru, Cseke Attila în fruntea Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Tánczos Barna la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Novák Eduárd la Ministerul Tineretului şi Sportului, iar Hegedüs Csilla a fost propusă în fruntea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene”, a conchis liderul UDMR.

Vineri, premierul desemnat Nicolae = Ciucă a transmis numele de miniștri propuse de PNL pentru noul guvern.

