Lista oficială a miniștrilor propuși de PNL pentru cabinetul Nicolae Ciucă

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a transmis numele de miniștri propuse de PNL pentru noul guvern:

Justiție - Alina Gorghiu

Economie - Florin Roman

Apărare - Cătălin Predoiu

Agricultură - Mircea Fechet

Cercetare - Robert Sighiartău

A fost o singură abținere pentru lista de miniștri, în timp ce programul a fost aprobat în unanimitate, a spus și președintele PNL, Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă are nevoie de 234 de voturi pentru a trece prin Parlament guvernul său.

„Acest guvern va trece, veți vedea. E un guvern care poate să guverneze România, are soluții pentru perioada următoare. Social-democrații au spus că nu s-a luat o decizie, ci urmează să se ia o decizie în perioada următoare.”, a declarat Florin Cîțu.

Nicolae Ciucă nu este încrezător că guvernul pe care ar trebui să îl conducă va trece de votul Parlamentului:

„Nu am să îmi depun mandatul. Așa cum arată cifrele, guvernul nu are șanse să treacă. A fost destul de multă inflexibilitate în negociere, am constatat că nu vom ajunge la o majoritate. Ținând cont de situația în care ne găsim, am hotărât să merg cu programul de guvernare și cabinetul în Parlament pentru că mai este timp până miercuri, e timp de reflecție pentru fiecare parlamentar.”, a precizat Nicolae Ciucă.

