Un moldovean a fost ucis în stil mafiot, în Italia. Carabinierii au arestat presupusul ucigaş: Un poliţist local, care a fugit din ţară

Un tânăr din Republica Moldova a fost executat în stil mafiot în Italia. Avea 25 de ani şi a fost găsit împuşcat pe un câmp în provincia Veneţia. Astăzi, anchetatorii italieni l-au prins pe cel care ar fi apăsat pe trăgaci. Un poliţist local, care imediat după crimă a fugit în Spania. Bărbatul ar fi avut şi un complice, spun anchetatorii. Se suspectează că motivul crimei ar fi o tranzacţie de droguri.

Cadavrul lui Sergiu a fost găsit întâmplător, pe un câmp, în provincia Veneţia, în ultima zi a anului trecut. Fusese executat ca în filmele cu mafioţi. Tânărul în vârstă de 25 de ani era barman la un bistro din Mestre. A fost găsit fără suflare îmbrăcat exact cum plecase de la locul de muncă. Anchetatorii au izolat zona, au ridicat mai multe probe şi au început cercetările. Principala pistă: traficul de droguri. Astăzi, în carul unei conferinţe de presă, ofcialii din Veneţia au anunţat capturarea unui suspect: un poliţist local, agent de circulaţie al poliţiei municipale din Veneţia. Imediat după crimă, bărbatul ar fi fugit în Spania. Şi de-acolo şi-a sunat tatăl. Aşa au intrat pe fir procurorii, care au interceptat apelul.

"Tatăl a mers să îl ia de la aeroport şi de acolo au pornit căutările noastre pentru a localiza suspectul. Acesta a fost lăsat în câmp, nu înnopta acasă, ci pe câmp", au spus poliţiştii.

Riccardo Salvagno are 40 de ani şi l-ar fi împuşcat pe moldovean cu arma din dotare. Un singur glonţ tras de la mică distanţă. Maşina poliţistului a fost identificată de ofiţerii de poliţie în seara crimei în zona unde a fost abandonat cadavrul lui Sergiu. Potrivit informaţiilor publicate de jurnaliştii italieni, poliţistul l-ar fi urcat cu forţa pe tânărul din Republica Moldova în acea maşină, cu care l-a transportat pe câmp şi apoi l-a asasinat. Acelaşi câmp unde principalul suspect s-a şi ascuns după întoarcerea din Spania.

"A fost o cercetare a zonei din partea carabinierilor care, în acel moment, pentru că încercau să îi localizeze pe suspect şi cu ajutorul camerelor termice şi al dronelor puse la dispoziţie de pompieri şi în momentul în care bărbatul a fost obligat să se întoarcă la locuinţa sa, atunci am descins şi l-am arestat", au adăugat ei.

Anchetatorii au mai dezvăluit că poliţistul ar mai fi avut un complice, dar nu au făcut public mobilul crimei.