Kelemen Hunor spune că Luca Niculescu are 80% șanse să obțină votul Parlamentului pentru Guvern: „Și Grindeanu vrea, și Bolojan, și eu”

Kelemen Hunor estimează că guvernul lui Luca Niculescu are 80% șanse să treacă de Parlament. Sursă foto: Captură video Antena 3 CNN

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat într-un interviu în exclusivitate, joi, la Sinteza Zilei, că estimează la 80% șansele ca premierul desemnat, Luca Niculescu, să treacă de votul Parlamentului cu guvernul pe care îl va propune.

Liderul UDMR a fost invitat de Mihai Gâdea să atribuie șanse scenariilor în care guvernul trece sau în care guvernul este respins și se ajunge fie la o nouă desemnare, fie la anticipate.

Dialogul, în continuare.

Kelemen Hunor: „Daca Luca Niculescu vine cu 4 - 5 deziderate, atunci va avea o majoritate, indiferent dacă vine cu tehnocrați, cu specialiști. Va avea majoritate. Sunt convins că vrea și Grindeanu, vrea și Bolojan. Eu sigur că vreau.

Și aici vorbim de ceea ce am mai discutat. Anumite chestiuni sunt cunoscute: de la rectificare până la buget și investiții. Pentru anul următor, va avea susținere, fiindcă este nevoie de așa ceva. Mai departe, e greu de spus. Eu aș merge pe o colaborare parlamentară, pe proiectele, dezideratele, țintele cele mai importante. Pe susținerea Guvernului pentru acele ținte. În rest, poți să faci politică, puteți să vă înjurați cât vreți în Parlament, nimeni nu vă oprește, de dimineață până seara.

Kelemen Hunor: Luca Niculescu are capacitate de dialog. Cred că va reuși unde n-au reușit alții

Dar sunt câteva chestiuni pentru țara asta care trebuie să fie, pentru fiecare, un deziderat de atins în această perioadă. Dacă plecăm de aici, eu cred că se poate.

Luca Niculescu are capacitatea de a dialoga. Asta a făcut toată viața lui: și când era în presă, te întreba, te asculta. Căuta, bineînțeles, răspunsuri la toate întrebările posibile. De când e diplomat, asta face în negocierile cu OECD.

De aceea eu cred că ceea ce n-au reușit alții, el va reuși. Nu a făcut declarații contondente nici la adresa unora, nici la adresa celorlalți. Din acest punct de vedere, eu cred că are șanse reale. Aș merge să spun 80%, deci să cristalizeze o majoritate din cele trei formațiuni. N-aș vrea să merg mai departe, dar am vorbit și cu Sorin Grindeanu în aceste zile, am vorbit și cu Ilie Bolojan, am vorbit și cu Luca Niculescu. Eu cred că se poate.”

Mihai Gâdea: „Dacă sunt 80% să treacă guvernul, 20% pentru ce sunt? Pentru anticipate? Pentru o nouă desemnare?”

Kelemen Hunor: „Anticipate, nu. E prima dată când condițiile sunt îndeplinite pentru anticipate, dar președintele, fiind cel mai votat om, și cu cele mai multe informații - și sper că cu cele mai bune informații, că poți să ai multe informații și proaste - decide. Eu cred că astăzi nu trebuie să decidă să meargă spre dizolvarea Parlamentului, dar s-ar putea să ajungem și acolo, fiindcă sunt îndeplinite condițiile constituționale.”

Președintele UDMR a mai spus că formaţiunea pe care o conduce nu doreşte neapărat să aibă reprezentare în Guvernul care va fi supus votului Parlamentului.

„La noi nu există o poftă foarte mare astăzi să intrăm la guvernare. Deci, nu există. Din punctul meu de vedere, are o relevanţă mult mai mică dacă noi intrăm în guvern sau nu, nu asta este problema noastră. Problema noastră este să avem un guvern cu puteri depline. Eu nu mă cramponez să fim în guvern, nu mă cramponez să avem ministere”, a afirmat Kelemen Hunor.