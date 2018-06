Preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretul de promulgare a Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, informează Administraţia Prezidenţială.



Pe 23 aprilie, Senatul a adoptat proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, propunere legislativă trimisă la reexaminare ca urmare a Deciziei CCR din 23 ianuarie 2018.



"Am avut o obiecţie de neconstituţionalitate a Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, obiecţie ridicată de preşedinte, pe care am admis-o şi am stabilit că abrogarea textelor care vizau posibilitatea suspendării de drept a contractelor de muncă ale funcţionarilor publici care au fost trimiţi în judecată a fost ilegală", spunea, la acea dată, preşedintele CCR, Valer Dorneanu.