Klaus Iohannis, atacuri în rafală la PSD. Președintele speră să avem un nou guvern după săptămâna viitoare

Foto: Agerpres

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că sprijinirea sectorului digital trebuie să fie prioritatea zero a oricărui Executiv, iar predictibilitatea - cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile, şeful statului susţinând, însă, că, în ultimii ani, „numai predictibilitate nu am avut”.



„Pentru următorii ani, consider că sprijinirea dezvoltării sectorului digital ar trebui să se afle, cu titlu de prioritate zero, pe agenda oricărui Guvern - care sper că va veni după săptămâna viitoare. Predictibilitatea este cuvântul de ordine al oricărei guvernări responsabile. Dar, cum am văzut în ultimii ani, din păcate, orice numai predictibilitate nu am avut. Nu am să insist acum asupra degringoladei generate de PSD în sectoare esenţiale ale economiei naţionale şi nici asupra incapacităţii acestui partid de a înţelege că administraţia trebuie să sprijine mediul de afaceri, nu să îi distrugă speranţa şi perspectivele”, a afirmat Iohannis, la expo-conferinţa GoTech World, desfăşurată la Romexpo.

Citiți și:

Lovitură pentru Opoziție. Moțiunea de cenzură, votată sâmbătă