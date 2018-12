Klaus Iohannis: Este un moment simbolic pentru România. Ne bucurăm să preluăm preşedinţia Consiliului UE de la Austria

Foto: presidency.ro

Update: La finalul întâlnirii, Klaus Iohannis şi Sebastian Kurz au suținut o declaraţie de presă comună.

„Este un moment simbolic pentru România și ne bucurăm că preluăm această președinție de la un partener atât de serios și bun cum este Austria. Am salutat rezultatele pe care colegii noștri austrieci au reușit să le obțină pentru o serie întreagă de dosare importante pentru întreaga Uniune. Am avut prilejul de a aborda o serie de subiecte și dosare pe care România le va prelua de la președinția austriacă. Am discutat despre nevoia de a avea un răspuns la gestionarea migrației. Rămâne un domeniu care necesită întreaga atenție. Trebuie să facem progrese pe acest dosar. Am discutat și despre Summit-ul European care va avea loc anul viitor la Sibiu”, a spus Klaus Iohannis.

„Doresc să mulțumesc pentru buna colaborare. Avem o strânsă legătură între cele două state ale noastre. Avem o bună colaborare și la nivel european și ne bucură că predăm președinția către România. Am încercat să ne aducem contribuția la nivelul UE. Am putut să finalizăm 40 de înțelegeri”, a spus Sebastian Kurz.

Știre inițială

Preşedintele Klaus Iohannis îl primeşte la Palatul Cotroceni pe Cancelarul Austriei, Sebastian Kurz. Vizita are loc în contextul în care de pe 1 ianuarie, ţara noastră va prelua preşedinţia Consiliului Uniunii Europene de la Austria.

Klaus Iohannis şi Sebastian Kurz vor avea convorbiri oficiale şi vor susţine o declaraţie de presă comună.



Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, în cadrul discuţiilor dintre preşedintele Klaus Iohannis şi cancelarul Sebastian Kurz, vor fi abordate teme prioritare aflate pe agenda europeană, precum procesul de reflecţie privind viitorul Uniunii Europene, viitorul buget al Uniunii post-2020, procesul de retragere a Marii Britanii din UE, alegerile pentru Parlamentul European. Totodată, vor fi discutate aspecte privind relaţia bilaterală dintre România şi Austria.