Klaus Iohannis, răspuns prompt la atacul lui Dan Barna: Am fost un fel de pompier atomic, am prevenit prăbușirea României?

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, vineri, ca răspuns la afirmaţiile candidatului USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, că a fost un fel de "pompier atomic" care a prevenit prăbuşirea României.



"Un fel de pompier atomic care a prevenit să se prăbuşească România, se poate clasifica şi aşa. (...) Cred că am fost foarte prezent şi o să fiu şi în continuare foarte prezent. Vă asigur că, fără mine şi prezenţa mea, PSD chiar ar fi reuşit să distrugă justiţia din România, ar fi reuşit să acapareze întreaga Românie şi ar fi fost o catastrofă pentru multe generaţii de acum încolo", a spus Iohannis, la sediul BEC unde şi-a depus candidatura pentru un nou mandat, întrebat cu privire la afirmaţiile lui Barna.



Candidatul USR-PLUS la alegerile prezidenţiale, Dan Barna, a declarat vineri că preşedintele Klaus Iohannis a fost "un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea" şi a spus că "România are nevoie de un preşedinte full-time".



"Atuul pe care îl am în această competiţie este exact energia şi capacitatea de a reprezenta noua generaţie care vrea să se implice în salvarea României, nu mai putem continua cu vechea clasă politică, este un un mesaj pe care l-am primit de la mii de oameni în toate judeţele României. (...) România are nevoie de un preşedinte full-time, un preşedinte prezent în fiecare zi în viaţa cetăţenilor. Un mandat de cinci ani este un mandat lung. Putem vedea cu toţii unde suntem. Actuala situaţie, dacă continuăm la fel, poate nu o luăm înapoi, dar stagnăm. România trebuie să meargă mai departe, să se dezvolte, ori ceea ce propun eu, Alianţa USR-PLUS, este exact energia, voinţa şi ambiţia de a merge mai departe, de a nu rămâne în acelaşi joc de glezne în care trăim de 30 de ani. (...) Preşedintele Iohannis a fost un pompier pentru momentele când casa a luat foc şi se prăbuşea. Eu cred că dacă era un gospodar mai atent şi mai diligent poate nu ajungeam să luăm foc de atâtea ori în ultimii ani", a spus Barna, la depunerea candidaturii sale la alegerile prezidenţiale la sediul BEC.