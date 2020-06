Klaus Iohannis, scuze publice după afirmația „Ești precaut sau ești prost”

„Vreau să mă refer la o afirmaţie pe care am făcut-o cu puţin timp înainte şi deja unii au scos-o din context şi încearcă să o folosească. Dacă cineva, prin acea afirmaţie a mea, s-a simţit lezat, îmi cer scuze public. Nu m-am referit nici la persoane care sunt pacienţi sau posibil pacienţi, nu m-am referit nici la persoane care nu au informaţii. Am vrut să atrag atenţia asupra pericolului manipulării. Fiindcă în discuţia pe care am avut-o a fost vorba despre oameni care au fost informaţi, care cunosc datele despre epidemie şi mie mi se pare inadmisibil ca o persoană publică ce cunoaşte datele problemei să încerce să ducă acţiunile autorităţilor, îngrijorările oamenilor în ridicol.

Nu pot să accept ca în România unde am avut şi astăzi foarte mulţi noi bolnavi de Covid-19 să umble unii prin spaţiul public şi să spună că cineva a ascuns datele, că cineva ar trebui să răspundă”, a explicat Klaus Iohannis.

Iohannis: Îmi cer scuze dacă cineva a fost lezat

Klaus Iohannis, atac dur pentru starea de alertă: „Ori ești precaut, ori ești prost”

„Am văzut cu toții că sunt unii politicieni care mai mult fug după voturi, decât după sănătatea românilor, care spun că putem să ne relaxăm cu totul și că să vină specialiștii cu dovezi. Ce fel de dovezi așteaptă ei, altele decât cele comunicate zilnic.

237 de noi infectați, peste 150 de persoane la ATI, avem iar noi și noi decese. Orice rațiune normală ne spune să fim precauți.

În fața unei boli, ești precaut sau ești prost. Una din două”, a spus Iohannis.