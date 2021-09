Klaus Iohannis și prima doamnă au ajuns la New York. Imagini cu aeronava de lux care i-a dus pe cei doi în Statele Unite

„Președintele României a zburat duminică, 19 septembrie, din București spre New York via Sibiu cu un avion privat de tip Dassault Falcon 8X (LX-LXL) închiriat de la Global Jet.

Președintele participă în zilele ce urmează la Adunarea Generală ONU organizată la NY și la un summit pe tema pandemiei organizat de Administrația Prezidențială a SUA”, a transmis BoardingPass.ro.

Tema celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale este "Construirea rezilienţei prin speranţă vizând recuperarea după pandemia de COVID-19, reconstrucţia durabilă, răspunsul la nevoile planetei, respectarea drepturilor omului şi revitalizarea Organizaţiei Naţiunilor Unite".

"Preşedintele României, Klaus Iohannis, va conduce, în perioada 21-23 septembrie 2021, delegaţia României la segmentul la nivel înalt al celei de-a 76-a sesiuni a Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii.

La sesiunea din acest an a Adunării Generale a ONU, pentru prima dată de la începutul pandemiei de COVID-19, lucrările evenimentului se vor derula cu prezenţa fizică a şefilor de stat sau de guvern din statele membre ONU", a transmis Administraţia Prezidenţială

Totodată, Klaus Iohannis va lua parte, miercuri, la invitaţia preşedintelui SUA, Joseph R. Biden Jr., la Summitul Global pe tema coordonării răspunsului internaţional în contextul noului coronavirus (Global COVID-19 Summit: Ending the Pandemic and Building Back Better Health Security to Prepare for the Next).

