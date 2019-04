Liberalii i-au dat afară pe tinerii care difuzau pliante fake cu USR-Plus

Tineretul Naţional Liberal dezaprobă iniţiativa avută de doi membri ai filialei din Cluj-Napoca de a difuza pliante cu citate controversate din declaraţiile unor membri ai Alianţei USR-PLUS şi anunţă că au fost excluşi din organizaţie.



"Această acţiune individuală reprobabilă nu reflectă spiritul şi comportamentul Tineretului Naţional Liberal şi din nefericire nu a fost niciodată adusă în atenţia Biroului Executiv al TNL. Menţionăm că aceasta acţiune vine în contradicţie flagrantă cu strategia de campanie hotărâtă de echipa de campanie a Partidului Naţional Liberal", se arată într-o postare pe pagina de Facebook a TNL.



Deoarece acţiunea individuală a celor doi foşti colegi nu a fost dezbătută şi asumată în forurile de decizie ale TNL, iar consecinţele acestor acţiuni au adus grave prejudicii imaginii şi prestigiului Tineretului Naţional Liberal, Biroul Executiv al TNL a luat decizia, în unanimitate, de a-i exclude pe cei responsabili din rândurile Tineretului Naţional Liberal, mai arată TNL.



Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a solicitat, vineri, conducerii PNL să verifice dacă tinerii din Cluj care au împărţit pliante "mincinoase" în numele Alianţei 2020 USR PLUS ar fi membri ai partidului.



"Există suspiciuni că doi membri din conducerea Tineretului Liberal din Cluj au împărţit pliante mincinoase în numele Alianţei 2020 USR PLUS. Am văzut imaginile cu cei suspectaţi de această acţiune descalificantă şi este evident că ştiau foarte bine ce fac", a afirmat Cioloş pe pagina sa de Facebook.



El solicită conducerii liberale "să infirme că cele două persoane ar fi membri ai partidului sau că participau la o activitate oficială de partid".