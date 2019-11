Lider PNL: „PSD face presiuni pentru votul de duminică”

sursă foto: Facebook

Preşedintele PNL Vrancea, senatorul Cătălin Toma, a susţinut vineri, în cadrul unei conferinţe de presă, că PSD face presiuni asupra vrâncenilor pentru a influenţa votul de duminică şi a îndemnat la mobilizare în favoarea candidatului liberal.



"Mă uit la ceea ce se întâmplă în jur şi la presiunile care au început să apară în ultima săptămână de campanie şi tot felul de fake-news-uri. Asta arată că PSD-ul este într-o disperare şi într-o destrămare, fapt care duce la tot felul de acţiuni care nu fac cinste unui partid politic. (...) Vreau să atrag atenţia asupra unui aspect foarte importat, şi anume mobilizarea. În această perioadă pe care o trăim cu toţii, România are de ales între o Românie pro-europeană, pro-atlantică, o României care să facă tot posibil ca ai noştri copii şi părinţi să trăiască mai bine, să aibă şcoli, spitale, creşe, autostrăzi. Toate acestea sunt posibile dacă ne îndreptăm atenţia către candidatul PNL, Klaus Werner Iohannis, care a demonstrat că poate face faţă tăvălugului PSD. În această zi, de 24 noiembrie, ne alegem soarta", a declarat Cătălin Toma.



Acesta a vorbit despre încercări de intimidare a vrâncenilor prin intermediul unui sondaj de opinie care cuprindea doar întrebări împotriva PNL.



"În judeţul Vrancea, ne-am trezit că umblă prin şcoli un anumit tip sondaj, făcut de o firmă care nu există, în care cele trei întrebări erau strict împotriva PNL-ului. Am sesizat organele abilitate şi fac apel la conducerea inspectoratului şcolar să facă o evaluare a acestei situaţii şi să ia măsuri. (...) Acest sondaj nu s-a oprit aici. PSD a găsit o metodă năstruşnică de a intra în casele oamenilor. Au adus nişte oameni, din ce am înţeles, din Tecuci, care s-au dus în casele oamenilor şi au insistat să facă aceste sondaje. (...) Această activitate are ca urmare intimidarea cetăţeanului", a spus Toma.



De asemenea, acesta a atras atenţia asupra cazurile deja semnalate săptămâna trecută, a poştaşilor care ar face campanie pentru PSD şi care ar fi continuat aceste activităţi.



"Aceste lucruri se întâmplă încă. Ţin să mulţumesc conducerii Poştei Naţionale care a transmis un mesaj şi a venit în teritoriu. Urmează să vedem şi rezultatul. Acestea sunt abuzuri şi trebuie să se stopeze", a afirmat Cătălin Toma.



Senatorul PNL Vrancea a vorbit şi despre cazuri de intimidare care s-ar fi petrecut în şcoli, unde câţiva elevi, care au apărut în fotografii alături de membri PNL aflaţi în campania pentru prezidenţiale, ar fi fost ameninţaţi că vor fi daţi afară din şcoală şi vor fi amendaţi, dar şi despre amenzi de zeci de mii de lei, care ar fi fost date de Inspectoratul de Stat în Construcţii Vrancea unei firme de construcţii care execută lucrări într-o comună liberală, pentru presupuse ilegalităţi.



Cătălin Toma s-a arătat încrezător în rezultatul votului de duminică şi a făcut apel către votanţii altor partide să voteze candidatul liberal.



"Pe 24 noiembrie, împreună, vom demara cel mai mare proiect de după Revoluţie, prin care instituţiile publice să fie în slujba cetăţeanului, să nu fie invadate de cumetrii, rude şi angajaţi pe baza carnetului de partid (...) Fac apel la toţi votanţii şi susţinătorii USR, PMP, ai lui Mircea Diaconu, să înţeleagă gravitatea. Pentru că dacă au susţinut oameni de o anumită valoare şi prestanţă, sunt convins că nu au cum să se îndrepte, în cabina de vot, sub nicio formă decât spre poziţia unu, Klaus Iohannis", a spus Cătălin Toma.