Liderii coaliţiei îşi dau ultimatumuri înainte de şedinţa decisivă. Marcel Ciolacu ameninţă cu demisia

Liderii coaliţiei de guvernare îşi dau ultimatumuri înainte de şedinţa decisivă de vineri, atunci când au loc ultimele negocieri cu privire la comasarea alegerilor, la calendarul alegerilor, dar şi cu privire la susţinerea candidaţilor.

Vineri are loc şedinţa decisivă din coaliţia de guvernare în care liderii PSD şi cei liberali au o ultimă şansă de a negocia cu privire la alegeri.

"Mai avem încă o noapte, încă o zi, în care ne mai putem gândi. Noaptea e un sfetnic bun şi sperăm să fie bine. Planul este de aşa natură încât să luăm o decizie foarte bună pentru tot ce înseamnă procesul electoral. Practic, ce înseamnă alegerile? Este exprimarea voinţei poporului. Trebuie să îi lăsăm pe oameni să aleagă. Aici nu este vorba de a negocia o funcţie cu atât de mult timp înainte", a declarat Nicolae Ciucă înainte de şedinţă.

De cealaltă parte, Marcel Ciolacu, liderul PSD, a ameninţat că îşi va depune mandatul de premier, dacă "este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare".

"Cel puţin eu, dar şi colegii mei din Partidul Social Democrat, am arătat că prioritatea noastră e România. Cel mai bine pentru mine şi colegii mei ar fi fost să nu intrăm la guvernare şi să nu facem această coaliţie. În acest moment, cred că ori am fi avut alegeri anticipate fiindcă eram în pragul unei crize sociale, şi vă amintiţi lucrul ăsta foarte bine, ori Partidul Social Democrat ar fi avut cu 5 în faţă la alegeri. Dacă este o decizie politică a partenerilor de coaliţie să se retragă de la guvernare, în acel moment domnul preşedinte Klaus Iohannis va primi mandatul meu de prim-ministru. Eu am intrat în acest proiect după o discuţie, inclusiv cu preşedintele României, că vom duce această coaliţie şi această guvernare, cel puţin până în anul 2024. Dacă ne supărăm că nu mai avem prim-ministru, cu toate că am avut prim-ministru timp de trei ani şi jumătate, având un scor electoral de 20%, şi mi se pare normal să avem în continuare prim-miniştri sau anumite decizii, cred că este o abordare greşită", a precizat Marcel Ciolacu.

Negocieri în coaliţia de guvenare. Ofertele pentru PNL şi PSD

Oferta PSD pentru PNL prevede un candidat comun la alegerile prezidenţiale din partea PSD, funcţia de premier care urmează să revină PNL, precum şi cea de primar general al Capitalei.

Totodată, social-democraţii au propus partenerilor liberali şi funcţia de director SIE şi îşi doresc paritate la alegerile parlamentare.

De cealaltă parte, oferta PNL pentru PSD conţine un candidat comun la alegerile prezidenţiale, respectiv Nicolae Ciucă. În acelaşi timp, PNL este gata să cedeze funcţia de premier către PSD, precum şi funcţia de primar general al Capitalei, dar şi cea de comisar european.

Mai mult, liberalii oferă PSD şi funcţiile de şef al Camerei Deputaţilor şi de director al SRI.