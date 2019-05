Liviu Dragnea aruncă bomba: Nu hotărăsc eu cine va fi candidatul la prezidențiale. Analiza cred că trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu-Tăriceanu

Liviu Dragnea a făcut primele declarații după exit-poll. Iată primele reacții:

”Le mulțumesc celor care s-au prezentat la vot, în special celor care au votat PSD. Votul de astăzi, nu sunt niște rezultate care să bucure PSD. Trebuie făcute analize foarte rapid, am înțeles că un coleg de-al meu a avut o propunere. În viață mi-am asumat și ce am făcut și ce nu am făcut. Așa o să fac și acum împreună cu colegii mei, dar eu nu îmi asum astfel de lucruri nici pe Facebook, nici ascuns, ci într-o discuție serioasă în CExN. La referendum am votat, după cum am spus că nu sunt împotriva lui și a temei de la referendum. Întrebările au fost făcute prost, dar în societatea românească nu a fost o dispută privind lupta anticorupție. Dacă vor veni la guvernare cei care au susținut public acest referendum, să vedem dacă vor face ce au spus”

”Nu am spus niciodată că vreau să candidez la funcția de președinte. Mi-au cerut-o mulți oameni. Ce vreau să spun, PSD trebuie să desemneze cât de curând un potențial candidat. ALDE îl susține pe domnul Tăriceanu, trebuie făcută o analiză să vedem care dintre cei doi are cele mai mari șanse să scape România de cel care este la Cotroceni. Nu hotărăsc eu. Analiza cred că trebuie făcută între Gabriela Firea și Călin Popescu-Tăriceanu”

”Îi solicit doamnei Viorica Dăncilă ca nu care cumva să își depună mandatul”

”Nu mă tem de nimic. Dacă mă temeam, eram preș. Nu aveam probleme azi. Nu e vorba de teamă. Completul de judecată, dacă va rezista presiunilor inimaginabile, vor da achitare, pentru că sunt nevinovat. Dacă nu vor rezista, nu vor da achitare”

”Partidul nu e numai un om. Niciodată nu am făcut ceva împotriva a ceea ce s-a hotărât în partid”

”Din punctul meu de vedere, coaliția nu trebuie să fie afectată (de faptul că ALDE pare să nu fi atins pragul electoral -n.r.). Nu cred că trebuie să se rupă Coaliția. Sper ca ALDE să treacă pragul de 5%. Zic că e bine să așteptăm numărătoarea finală”

”Vina mea este că am acceptat să fiu președintele partidelui în 2015”

”În Diaspora alegerile le organizează ambasadele. Vorbim de cozi mari în Marea Britanie, Italia și Spania, unde sunt ambasadori numiți de Iohannis și Cioloș. S-au făcut mult mai multe secții de vot decât au fost până acum. Nu poate să spună cineva că Guvernul a decis să fie cozi în Diaspora. Guvernul a făcut tot ce i s-a cerut de către ambasade. Nu știu să fi fost solicitări de organizare de secții de vot în străinătate și să nu se fi făcut”

”Sunt trei chestiuni importante: partidul să rămână unit. Este esențial. Al doilea lucru, coaliția cu ALDE trebuie să rămână și să fie la fel de puternică. Al treilea obiectiv, nu trebuie să fie cedată guvernarea. O schimbare a guvernării ar însemna că programele începute și care fac bine la români să fie oprite. Și pierde țara”

”Neașteptat rezultat, dar foarte posibil pe o asemenea prezență la vot. Poporul are întotdeauna dreptate. Domnul președinte Iohannis era de așteptat să ceară acest lucru (demisia Guvernului - n.r.)” a reacționat și Lia Olguța Vasilescu, purtătorul de cuvânt al PSD.