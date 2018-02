Liviu Dragnea: Codrin Ștefănescu vorbește cam mult și cam rău

Preşedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, a declarat miercuri că secretarul general adjunct al PSD Codrin Ştefănescu "vorbeşte cam mult faţă de poziţia pe care o are în partid".



"Domnul Codrin Ştefănescu vorbeşte cam mult faţă de poziţia pe care o are în partid. Cam mult şi cam rău", a afirmat Dragnea înaintea şedinţei Comitetului Executiv al PSD.



Dragnea a negat posibilitatea sancţionării secretarului general adjunct al PSD pentru declaraţiile sale publice.



Secretarul general adjunct al PSD, Codrin Ştefănescu, a făcut luni un apel către ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, pentru a lua măsuri urgente, în urma dezvăluirilor "incredibile" făcute duminică seara de fostul deputat Vlad Cosma, afirmând că acestea dovedesc faptul că "sistemul este foarte bolnav''.



Ştefănescu a adăugat că în ceea ce-l priveşte nu are nicio emoţie la şedinţa Biroului Permanent Naţional al PSD, în schimb are emoţii pentru că "sistemul este foarte bolnav"