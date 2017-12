foto: captura Antena 3

Liviu Dragnea, președintele PSD și șeful Camerei Deputaților, a acordat un interviu exclusiv petru Antena 3, în care a vorbit despre partidul pe care îl conduce, despre statul paralel și multe alte subiecte.

La începutul interviului, Dragnea a mărturisit că se consideră un om credincios și că îi place să ajute.

"Sunt un om credincios. Cred că un credincios își construiește acțiunile, abordarea și în funcție de asta. Nu cred că poți face o analiză dacă faci asta dacă ești credincios. Mă consider un om de bună credință. Eu cred că opt spune cu certitudine că au fost situații când mi-am iubit aproapele mai mult decât pe mine. Am făcut bine chiar dacă mie mi-a cauzat. Nu vreau să dezvolt asta, dar am ajutat și o sa ajut în continuare cât pot. Eu nu pot să urăsc. Mulți îmi spun c asta e un defect și de iertat.. nu pot să țin foarte mult supărarea. Am avut divergențe cu diverși oameni, eram certați și după vreo 2 3 săptămâni uitasem. Am iertat f multi oameni care mi-au făcut rău mie și familiei mele", a dezvăluit Dragnea.

Președintele Camerei Deputaților a declarat că partidul său a reușit să câștige alegerile, însă acest lucru nu înseamnă că deține și puterea. Întrebat cine deține puterea din punctul său de vedere, Liviu Dragnea a răspuns:

"Încă încercăm să aflăm care sunt pârghiile, butoanele, mijloacele, instituțiile, persoanele care exercită puterea nevăzută în România. E nevoie de mult mai multe informații pentru a avea tabloul complet. Încă încercăm să aflăm ce s-a întâmplat în România, ce se întâmplă în continuare și ce trebuie să facem în continuare pentru ca în țara asta să nu mai existe astfel de abuzuri de care mulți oameni se plâng".

Întrebat ce anume îi lipsește pentru a putea destructura ceea ce numește statul paralel, șeful PSD a explicat că: "Nu există ceva anume. Se întâmplă. Prin Parlament. Nu se poate face într-o zi. E o actiune în desfășurare. Dar nu e vorba de destructurare. Doar prin comisiile parlamentare și prin Parlament, cu toții din coaliție încercăm să scoatem cât mai mult din adevăr la iveală".

Liviu Dragnea a mai spus că președintele României, Klaus Iohannis, este beneficiarul statului paralel și a explicat și de ce.

"Daca se rupe coalitia, ceea ce nu e cazul, daca se rupe PSD-ul, nu e cazul.. daca pică guvernarea, daca apar aceste tulburari, cresc teoretic șansele pentru al doilea mandat al lui Iohannis. Cred ca cineva ii spune că acest stat paralel are efecte benefice pentru el, ceea ce e gresit", a spus Dragnea.

”Nu cred că este străin, președintele Iohannis. Crede că e beneficiar. Eu cred că se înșală, ar trebui să se uite în istoria recentă. Structurile au pe cineva moț. La el se raportează. Cred că cineva, unul sau mai mulți, îi spun că acest stat paralel, prin ceea ce face, are efecte benefice pentru el. Ar trebui să se uite la Traian Băsescu. Dacă se încrede în acest sistem, grește. E major, e matur, e președinte. E totul pentru mandatul numărul 2.”, a mai adăugat liderul Camerei Deputaților.