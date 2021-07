Liviu Dragnea, primele declarații din sala de judecată: ”Nu pot fi eliberat, cum vine asta? Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa”

Fostul lider al PSD a fost audiat prin videoconferinţă de la Penitenciarul Rahova, unde este încarcerat pentru trei ani şi jumătate în dosarul angajărilor fictive de la Protecţia Copilului Teleorman.

Liviu Dragnea le-a cerut judecătorilor să îi admită cererea de eliberare condiționată și să îl judece conform legii.

”Am constatat din motivarea pe fond că eu am toate criteriile îndeplinite și nu pot fi eliberat, cum vine asta? Singura problemă e că am dat acel interviu cu instalația din penitenciar și chiar am avut o pedeapsă suplimentară. Nu puteam să am un comportament diferit față de cel avut dinainte de a ajunge aici. Cu decență și demnitate mi-am dus pedeapsa. Am muncit zilnic când mi s-a permis, am fost la cursuri, lunar am primit recompense, inclusiv iunie, iulie, să judecați conform legii și să admiteți cererea de eliberare condiționată” a fost declarația lui Liviu Dragnea în fața judecătorilor.

Avocata lui Dragnea: "A participat la activitate religioasă şi s-a redactat o revistă la insistenţele dânsului"

"Sentinţa fondului e nelegală şi mă refer la aspectele dreptului european. Aţi pus în discuţie aspectul împlinirii termenului, 27.06, termen la care ar fi avut dreptul la o nouă cerere, dacă azi nu ne-am fi aflat aici.

Acea fracţie de două treimi e de mult împlinită, la sfârşitul lunii februarie. Zilele nemuncite i-au fost recunoscute ca zile muncite.

Şi Parchetul a făcut o referire a comitetului (...) cu privire la eliberarea deţinutilor. Un om are vocaţia de a cere eliberarea condiţionată, dar când sunt îndeplinite condiţiile de lege afirm că are dreptul să fie eliberat condiţionat.

