Liviu Pleșoianu, despre planul care urmărea compromiterea lui: „N-a ținut!”

Foto: captură Antena 3

Deputatul PSD Liviu Pleșoianu a reacționat pe Facebook, după ce Biroul Electoral Central a anunțat că instituția va depune la Parchetul General o plângere penală împotriva candidaților la alegerile prezidențiale care au înregistrat semnături false. Pleșoianu amintește că anumiți "binevoitori" i-au trimis diferența de semnături necesară depășirii pragului de 200.000 de semnături, numai că acestea erau trase la xerox. Or, asta l-ar fi expus la o situație similară celei în care se află acum Viorel Catarămă, Alexandru Cumpănașu sau Miron Cozma.

„Acesta era planul în ce mă privește... Cum să compromiți un om pe care nu îl poți agăța cu nimic, cum să-l duci direct în penal... N-a ținut!

Reiau ce am scris acum două zile:

Ora 4:30 noaptea. ...Am luat bucată cu bucată toate listele cu semnături. Curate, asumate, de la oameni inimoși, s-au strâns exact 146.328. În ultimele cinci zile, cu o mobilizare fantastică, am primit foarte multe semnături. Tot în ultima clipă, de la anonimi „binevoitori” care au considerat că e un bun moment să mă compromită, a venit diferența până la 220.000. Deci, teoretic, în mai puțin de șase ore puteam să-mi depun candidatura. Făcusem programare pentru ora 10:00. Doar că nu sunt genul de om căruia entuziasmul îi întunecă rațiunea... Am verificat împreună cu consilierul meu și cu câțiva oameni foarte apropiați, listă cu listă, semnătură cu semnătură, absolut tot! Și am constatat că niște persoane anonime foarte drăguțe tocmai mă „ajutau” pe ultima sută de metri să depun câteva zeci de mii de semnături produse la... un minunat xerox color. Știți care e cel mai grav lucru atunci când depui niște liste cu semnături? Să fie xeroxate... Știți de ce? Simplu... În cazul unei liste normale, cel care semnează jos își asumă responsabilitatea penală în cazul în care semnăturile nu sunt autentice. În schimb, în cazul unor liste xeroxate, responsabilitatea îi revine celui care le depune... Și e firesc să fie așa! Mai ales atunci când nu vorbim despre câteva zeci, ci despre câteva zeci de mii...

...Două scurte concluzii, atât cât mai pot scrie după multe nopți nedormite:

1. Nu am suficiente cuvinte frumoase pentru a-mi exprima recunoștința pentru toți cei care ați semnat sau ați strâns semnături pentru mine! Cu tot boicotul din toate direcțiile, fără să vă plătească nimeni, ați reușit o performanță extraordinară! Vă mulțumesc din toată ființa mea! Sunteți dovada vie că țara asta mai are o șansă...

2. Dacă eram pur și simplu în situația de a nu fi strâns toate semnăturile necesare, aș fi fost poate tentat să ma resemnez pentru o vreme. Însă am a le mulțumi pentru ceva foarte important „binevoitorilor” anonimi care au vrut să mă „ajute” să mă compromit: m-ați enervat atât de rău, încât nu numai că nu o să tac, dar o să fiu de 100 de ori mai vocal de aici înainte! În plus, s-ar putea întâmpla ca celor care au semnat în mod real pentru mine să le treacă prin cap că e nevoie de o forță politică nouă, CURATĂ!

Sunt un om egal cu sine, integru, CURAT! Și așa voi rămâne și de aici înainte! În plus, din păcate pentru „binevoitori”, mă și duce capul...

Urmează, până pe 10 noiembrie, marele FESTIVAL AL IMPOSTORILOR. Între timp, o Românie cu adevărat CURATĂ începe să strângă rândurile...

Fie să FIM, OAMENI LIBERI!”, a scris Liviu Pleșoianu pe Facebook.