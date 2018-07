Lovitură: Blaga conduce PNL fără Ludovic Orban

Vasile Blaga, fost președinte al PDL și fost co-președinte al PNL, a declarat după ședința pe care a avut-o miercuri la sediul din Modrogan, că deși Ludovic Orban a fost în sediu, nu a participat la discuții.

"Am dorit să avem o şedinţă fără o ordine de zi, între colegi, între vechi prieteni, pentru că am dus împreună foarte multe bătălii şi majoritatea care nu sunt în concediu au venit la această întâlnire. Ne interesează partidul, asta am spus-o cu toţii, ne interesează parcursul lui, ne interesează tot ceea ce va face în anul electoral 2019, în primul rând câştigarea alegerilor prezidenţiale; sigur, vor conta şi alegerile europarlamentare, dar în primul rând alegerile prezidenţiale, pentru că vedeţi cum se comportă PSD şi astăzi ca un partid stat. Ce ar face dacă ar avea şi prezidenţialele? Avem această obligaţie cu toţii de-al sprijini pe preşedinte pentru a obţine al doilea mandat şi toţi colegii au fost de acord cu lucrurile acestea”, a spus Vasile Blaga.

El a adăugat că nu dorește nicio funcţie în partid.

"Eu nu-mi mai doresc să fiu preşedinte al PNL niciodată, cu tot ceea ce pot să ajut, cum am făcut-o şi până acum, am ajutat. Am făcut un pas în spate acum un an şi jumătate pentru că aşa am considerat corect că trebuie să facă un om politic. (...) Nu-mi trebuie nicio funcţie. (...) Mie nu-mi trebuie nicio funcţie ca să am rolul pe care şi-l doresc colegii. Din moment ce colegii, dacă i-am rugat, au venit în număr aşa de mare, înseamnă că nu am nevoie de funcţii în partid ca să ne putem da reciproc sfaturi", a afirmat Blaga, întrebat dacă această şedinţă reprezintă o revenire a sa.

Ieșirea lui Vasile Blaga înconjurat de foștii săi colegi din PDL a fost comentată de Radu Tudor, la "Punctul de întâlnire":

"Imagini absolut spectaculoase la sediul PNL din Aleea Modrogan. Vă rog să mă credeți că mie îmi este foarte greu după atâția ani de presă să mă refer la sediul din Modrogan ca la sediul Partidului Național Liberal. Dar asta îți oferă viața. (...) Toate figurile centrale ale PDL, care până acum îl înconjurau pe Traian Băsescu, ies pe treptele sediului din Modrogan, vorbesc în numele PNL și spun că îl sprijină pe Klaus Iohannis.

Din punct de vedere al imaginii se va discuta foarte mult pe aceasta paralelă între echipa care îl srpijinea pe Traian Băsescu și echipa care îl susține astăzi pe Klaus Iohannis", a spus Radu Tudor.

Blaga cu echipa, Ludovic Orban, singur

La scurt timp după apariția lui Vasila Blaga înconjurat de vechii pedeliști pe treptele sediului PNL, a venit rândul lui Ludovic Orban să facă declarații presei despre ședința colegilor săi, ședință la care nu a participat.

Liderul PNL a apărut singur și a afirmat că nu a participat la ședința lui Blaga cu aripa PDL din PNL deoarece a fost o ședință generată de acesta și că s-a rezumat doar la a-i saluta pe cei prezenți.

"I-am salutat pe toți colegii mei de partid. Am discutat cu colegii mei de partid, în rest, fiind vorba de o discuție pe care a generat-o colegul meu domnul Blaga e o discuție la care are dreptul orice membru al PNL. Sediul partidului e deschis la orice discuții, dezbateri între membrii partidului", a precizat Ludovic Orban.