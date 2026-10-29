Luca Niculescu a discutat cu Mark Rutte despre criza de securitate din Marea Neagră. "Tensiunile impun o vigilență sporită a Aliaților"

Premierul României, Luca Niculescu. Foto: Luca Niculescu / Facebook

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, în cadrul unei convorbiri telefonice, despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO de pe Flancul estic, informează Agerpres.

"Am avut o conversaţie telefonică substanţială cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Mi-am exprimat aprecierea pentru sprijinul său continuu şi cooperarea strânsă. Am discutat despre deteriorarea situaţiei de securitate din Marea Neagră şi despre ameninţările hibride tot mai mari cu care se confruntă aliaţii NATO de pe Flancul estic.

Tensiunile tot mai mari din regiunea noastră necesită o vigilenţă sporită din partea Aliaţilor şi un răspuns ferm şi coordonat. I-am mulţumit secretarului general şi aliaţilor noştri NATO pentru atenţia lor susţinută asupra securităţii Mării Negre, inclusiv pentru capacităţile suplimentare de supraveghere şi recunoaştere anunţate recent pentru regiune", a transmis Luca Niculescu, într-o postare pe platforma X.

Navă lovită, miercuri, de trei drone în Marea Neagră

O navă comercială a fost atacată cu drone miercuri în Marea Neagră, în apropierea coastei Bulgariei, au semnalat autorităţile de la Sofia. Nava plecase din portul israelian Haifa şi se îndrepta către portul românesc Constanţa.

Autorităţile bulgare au trimis o ambarcaţiune pentru a oferi asistenţă navei atacate, în timp ce echipajul acesteia este evacuat cu ajutorul bărcilor de salvare, a relatat postul public de televiziune BNT.

Nava a fost lovită de trei drone la aproximativ 21 de mile marine travers de localitatea Şabla. Acesta a confirmat atacul în timpul unei întâlniri trilaterale cu ministrul turc al Apărării, Yașar Güler, și ministrul român al Apărării, Ștefan Radu-Oprea, precum și cu șefii ai apărării celor două țări.